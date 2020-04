Gymnasier: Alle elever har fortsat en chance for at komme ind

Undervisningen er påvirket af corona i sådan en grad, at adgangskrav til gymnasier skal fjernes, mener elever.

Danske Gymnasier er ikke enig i, at adgangskravene til landets gymnasier skal fjernes i år, som eleverne i både folkeskolen og gymnasiet ellers har foreslået.

For skoleeleverne har fortsat mulighed for at vise, at de skal i gymnasiet, selv om at de ikke skal til eksamen. Det siger formand Birgitte Vedersø.

- Langt de fleste er erklæret uddannelsesparate, og dem, der ikke er det, får mulighed for at gå til en optagelsesprøve til gymnasiet, siger hun.

Hun understreger, at selv de elever, der ikke har et karaktergennemsnit, som opfylder kravene, kan komme til en optagelsesprøve.

- Det får de stadig mulighed for. Der er ikke nogen, som er afskåret muligheden her, siger Birgitte Vedersø.

Men i Danske Skoleelever ser man i disse dage anderledes på adgangskravene til gymnasiet.

Efter at statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde mandag præsenterede planen for den såkaldt gradvise genåbning af landet, stod det samtidig klart, at alle afsluttende eksamener i folkeskolen er aflyst. Elevernes årskarakterer kommer til at tælle.

Det er uretfærdigt, mener formanden for skoleeleverne, Thea Enevoldsen.

- Det er ikke fair og lige adgang til ungdomsuddannelse, når man ikke får muligheden for at bedre sit standpunkt til eksaminerne.

- Vores skolegang skal påvirkes så lidt som muligt. Der er ingen, som skal afvises fra gymnasierne på grund af corona, siger hun i en pressemeddelelse.

/ritzau/