Gymnasier lægger planer for elevers tilbagevenden

Flere aarhusianske gymnasier bruger tirsdagen på at planlægge, hvordan eleverne gradvist kan vende tilbage.

Der er grønt lys for, at eleverne på ungdomsuddannelserne i Aarhus igen kan møde op i skole fra tirsdag.

De har ellers været henvist til skærmundervisning derhjemme som følge af et højt smittetryk i landets næststørste by.

På flere gymnasier brugen man tirsdagen på at planlægge, hvordan det kan ske, så man kan leve op til kravet om, at maksimalt halvdelen af eleverne er til stede samtidig.

- Vi fik beskeden i aftes, og vi bruger dagen i dag på at finde ud af, hvilket rul vi skal lave.

- Men jeg har lovet mine elever, at alle kommer i skole i den her uge på et eller andet tidspunkt, siger rektor Dorte Fristrup, Århus Statsgymnasium, tirsdag morgen.

Samme melding lyder fra Marselisborg Gymnasium, hvor rektor Kirsten Skov venter at slå dørene op for fysisk fremmøde fra onsdag.

Når ikke alle elever må være til stede samtidig, er det vigtigt at prioritere de nye elever, der lige er begyndt i 1. g.

Det mener Peter Hove, der er elev på Egaa Gymnasium og formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning i Østjylland.

- De har siddet hjemme foran skærmen og har ikke fået lov til at møde deres klassekammerater og se den nye skole.

- Så det er vigtigt, at de kommer ordentligt i gang, så de kan få opbygget et klassesammenhold. Det kan man ikke bare gøre virtuelt, siger Peter Hove.

I Danske Gymnasier er formand Birgitte Vedersø "sindssygt glad" for, at de aarhusianske uddannelsesinstitutioner igen kan tage imod de unge.

- Gymnasielærerne er dygtige til at undervise virtuelt, men vi har også brug for at se vores elever face to face engang imellem.

- Og de har brug for at se deres lærere og hinanden.

- Hvis bare eleverne kan komme i skole hver anden dag, så er vi et langt stykke ad vejen, siger Birgitte Vedersø.

Hun forventer, at de fleste aarhusianske uddannelsesinstitutioner bruger tirsdag på planlægning af elevernes tilbagevenden.

At skolerne igen har fået mulighed for at åbne for fysisk fremmøde er ifølge formanden en "sejr for den sunde fornuft".

- Vi skal selvfølgelig ikke være et hotspot for corona. Tværtimod skal vi opføre os ansvarligt.

- Men mange eksperter har også vurderet, at det var unødvendigt at sende alle elever hjem, siger hun.

