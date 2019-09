Gymnasierne kæmper om færre unge

* En fremskrivning viser, at der vil være 25.000 færre unge mellem 16 og 19 år i 2030. Et fald på næsten 10 procent.

* Udviklingen betyder, at 60 ungdomsuddannelsestilbud i 35 byer risikerer at lukke frem mod 2030. Det gælder blandt andet 12 udbud af stx og 4 udbud af hf.

* Hvis de pågældende gymnasiale udbud lukker, kan mere end 3500 flere unge risikere at skulle bruge over halvanden time hver dag på at komme til og fra deres ungdomsuddannelse.

Kilde: Danske Regioner og Jyllands-Posten.

/ritzau/