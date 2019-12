Gymnasieunge drikker stadig alt for meget

Ny landsdækkende undersøgelse viser stadig højt forbrug af alkohol hos de unge i gymnasiet.

Landets gymnasieelever har det overvejende godt. Men en ny national undersøgelse med svar fra knap 30.000 gymnasieelever viser også, at en stor gruppe af eleverne drikker og ryger for meget, sover for lidt samt har andre tegn på mistrivsel.

Mere end hver tredje gymnasieelev rapporterer, at de ikke sover nok til at føle sig udhvilet, ni procent ryger dagligt, omkring en femtedel drikker mere end Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og 18 procent har prøvet at skade sig selv.

Undersøgelsen er sammenfattet i rapporten UNG19 fra Statens Institut for Folkesundhed.

- Det er bekymrende, at der stadig ses et forholdsvist stort antal elever, som mistrives, og som har usunde vaner, siger projektleder på rapporten, Veronica Pisinger.

Rapporten afslører store forskelle mellem de fire gymnasiale retninger, STX, HF, HHX og HTX. De lidt ældre HF-elever trives dårligere og har usundere adfærd end de mere ressourcestærke elever i alment gymnasium, STX

Men selv i det almene gymnasium er forskerne overraskede over, hvor meget de unge fortsat drikker.

- Vi havde nok forventet, at der var sket et fald siden en tilsvarende undersøgelse fra 2014, fordi der har været fokus i gymnasierne på at lave alkoholpolitikker og begrænse skadeligt forbrug, siger Veronica Pisinger.

- Der sker virkelig noget i overgangen fra folkeskolen til gymnasiet, hvor mange begynder at drikke meget store mængder, siger hun.

Eksempelvis har 38 procent af drengene og 24 procent af pigerne binge-drukket - hvor de drikker mange genstande på kort tid - fire eller flere gange inden for de seneste 30 dage.

Formand Birgitte Vedersø fra rektorforeningen Danske Gymnasier erkender, at der stadig er en udfordring med alkohol i gymnasiet.

- Men de unge drikker jo ikke, fordi de kommer i gymnasiet. Men fordi de nu er i den alder, hvor man begynder på det, siger hun.

Hun peger på, at alkoholpolitikken på gymnasierne er strammet væsentligt op, selv om den altid kan blive bedre.

- Men der kan godt være lidt en opfattelse hos forældrene af, at når de unge kommer i gymnasiet, må de klare sig selv. Skolerne kan ikke løfte opgaven alene, siger hun.

