Gymnasium ændrer studenter-samling efter samtale med politiet

Rektor på Nørresundby Gymnasium og HF har valgt at ændre på afslutningsbegivenhed for de kommende studenter.

Nørresundby Gymnasium og HF har valgt at droppe dele af en ellers planlagt afslutning for de kommende studenter. Ændringen sker efter en dialog med Nordjyllands Politi.

Det oplyser Søren Hindsholm, der er rektor på Nørresundby Gymnasium og HF.

- Vi har haft en god dialog med politiet. Vi bryder os ikke om at gøre noget, som politiet fraråder, siger Søren Hindsholm.

Det var planen, at eleverne skulle samles til en afslutning i kantinen på gårdspladsen. Men den plan droppes.

I stedet skal de være i deres respektive klasselokaler, hvor de sammen kan spise morgenmad og frokost.

Derudover vil der blive streamet video til og fra de forskellige klasselokaler, så konkurrencer som "bedste udklædning" og andre kåringer kan finde sted.

Den planlagte afslutning var ikke ulovlig. Men ifølge Søren Hindsholm gav Nordjyllands Politi udtryk for, at det ikke er en god idé at samle så mange mennesker, når andre ikke må.

- Så fandt vi den her løsning, som politiet synes var en god idé, og som skaber ro, og hvor eleverne alligevel får en slags sidste skoledag.

- Det er da lidt ærgerligt. Man kunne sagtens have gennemført det andet arrangement. Det havde givet dem en bedre sidste skoledag, siger Søren Hindsholm.

Han understreger, at der tilsyneladende er et meget lavt niveau af smitte på gymnasiet. Rektoren henviser til, at gymnasiet har haft ét tilfælde blandt elever og ansatte.

Søren Hindsholm fortæller, at gymnasiets elever er skuffede og irriterede over ændringen og den opmærksomhed, som begivenheden har fået.

De har dog taget det flot og har forståelse for den situation, som Søren Hindsholm står i.

Afslutningsbegivenheden for gymnasiets kommende studenter finder sted 15. maj. 250 elever og lærere er inviterede til begivenheden.

/ritzau/