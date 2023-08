Gymnasium vil slå ned på mentalt fraværende elever

Himmelev Gymnasium ved Roskilde strammer sine retningslinjer dette skoleår. Hvis ikke eleverne er aktive i timerne, vil de blive registreret som fraværende.

Det skriver TV 2 Kosmopol.

Årsagen til den skærpede linje er, at for mange lærere har oplevet situationer, hvor elever har været mentalt fraværende fra undervisningen. Det fortæller gymnasiets rektor Johnny Vinkel til mediet.

Lærerne har blandt andet oplevet tilfælde, hvor elever i stedet for at deltage i undervisningen har brugt hele moduler på at handle på internettet, siger han.

I et debatindlæg i Berlingske tidligere på ugen var 19 rektorer på gymnasier og tilsvarende ungdomsuddannelser ude at advare mod, at de unge påvirkes negativt af det nuværende uddannelsessystem.

- Der er flere unge, der mistrives og er slaver af ydre og indre forventninger, lød det blandt andet fra rektorerne.

Forperson for Danske Gymnasieelever Asger Kjær Sørensen er bekymret for, at stramningen af fraværsreglerne vil presse de unge yderligere.

- Det er jo et enormt pres, hvis man konstant sidder og bliver vurderet på, om man er koncentreret nok, siger han til TV 2 Kosmopol.

Johnny Vinkel mener, at gymnasiet kender eleverne så godt, at lærerne er klar over, hvilke elever der har udfordringer.

Disse elever skal for eksempel ikke tvinges til at fremlægge for hele klassen fra første dag. Gymnasiet vil i stedet "etablere situationer, der passer til dem", siger han til mediet.

