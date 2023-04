Håb for presset ældrepleje: Flere sosu-ansatte går på fuldtid

Flere sosu-medarbejdere har de seneste fem år skiftet et deltidsjob ud med et fuldtidsjob.

Siden 2018 er der kommet 3686 flere sosu-medarbejdere på fuldtid.

Det er en stigning på 39 procent, skriver nyhedsbrevet Momentum, der udgives af Kommunernes Landsforening (KL).

Tallene vækker begejstring hos den fungerende formand for KL's Løn- og Personaleudvalg, Halsnæs-borgmester Steffen Jensen (S).

Artiklen fortsætter under annoncen

- De her tal viser, at de seneste års intensive arbejde med at få flere på fuldtid rent faktisk virker. Det er et langt, sejt træk, men det går den rigtige vej, siger han til Momentum.

Kommunerne ser gerne, at flere går på fuldtid, fordi man står over for stor mangel på hænder til at passe flere ældre borgere.

En analyse har tidligere vist, at kommunerne i 2030 kommer til at mangle 16.000 sosu-hjælpere og -assistenter.

Hvis man kan få flere til at gå fra deltid til fuldtid, løser det en del af problemet.

- For der er ingen tvivl om, at kan vi få flere til at gå op i tid, vil det både være en gevinst for de ældre, den enkelte og samfundet. Derfor er det også et indsatsområde, der har enormt stor prioritet i kommunerne, siger Steffen Jensen.

Også i fagforbundet FOA glæder man sig over udviklingen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Sektorformand for Social- og Sundhedssektoren i FOA Tanja Nielsen kalder det over for Momentum "rigtig positivt".

- Vi kan også se medarbejdere, der fortæller, at de faktisk får en større trivsel på deres arbejdsplads, efter de er kommet op i tid. De har mere tid til at udføre deres arbejdsopgaver, og sygefraværet falder.

- Det er tydelige tegn på, at der er større trivsel, når man kommer op i tid, siger Tanja Nielsen til nyhedsbrevet.

Andelen af sosu-medarbejdere på fuldtid er øget fra 11,6 procent i januar 2018 til 15,2 procent i januar 2023.

Det er stadig hovedparten - 67 procent - der er på deltid, skriver Momentum.

/ritzau/