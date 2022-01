Håndbold-EM er hårdt ramt af coronasmitte, og kun få hold er gået fri. Danmark kan i yderste konsekvens ende med at sende spillere på banen, som de færreste kender

Håndbold-EM handler ikke længere om spillet på banen, men om ikke at blive smittet

Coronasmitten breder sig med lynets hast under den igangværende EM-håndboldslutrunde i Ungarn og Slovakiet, og ved redaktionens deadline var op mod 70 spillere blevet testet positiv siden de første EM-kampe den 13. januar. Danmark har været forskånet for smittetilfælde indtil i går, hvor den rutinerede højrefløj Hans Lindberg blev testet positiv. Den udbredte smitte rejser spørgsmålet, om det overhovedet sportsligt giver mening at finde en europamester. Det fastholder sportskommentator Søren Paaske, selvom han kalder afviklingen af turneringen "uprofessionel" og "amatøragtig".