Håndboldherrerne rykker X Factor fredag

Thomas Blachman, Oh Land og Simon Kvamm må vige pladsen for Mikkel Hansen, Mathias Gidsel og Niklas Landin.

Fredag venter der et brag af et broderopgør, når de danske håndboldherrer tørner sammen med vores naboer fra Sverige under årets EM.

Kampen karambolerer med "X Factor", og derfor rykker TV2 underholdningsprogrammet til næste dag på flow-tv.

Det oplyser Have Kommunikation på vegne af kanalen og tilføjer, at programmet stadig kan ses fredag - fra om morgenen - på TV2 Play.

Artiklen fortsætter under annoncen

Kampen mod Sverige fløjtes i gang 20.30 fredag.

Dermed må man vente godt et døgn, før fjernsynet blænder op for den første "6 Chair Challenge" i "X Factor", hvor de tre dommere hver især skal vælge, hvilke unge artister de vil tage med videre i udskillelsesforløbet forud for årets liveshows senere på sæsonen.

Nikolaj Jacobsens trup dribler også på banen onsdag aften. Her venter Hollands herrer.

/ritzau/