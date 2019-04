Håndslag skal forhindre valgpåvirkning fra fremmede magter

Samtlige opstillingsberettigede partier til Folketinget og Europa-Parlamentet vil forhindre hacking og læk.

26. maj er der valg til Europa-Parlamentet. Senest 17. juni er der folketingsvalg.

Inden de to begivenheder er samtlige opstillingsberettigede partier til de to valg blevet enige om en aftale, der skal forhindre påvirkning fra fremmede magter.

Det oplyser Folketinget i en pressemeddelelse.

I den står der, at der er tale om en historisk aftale, hvor partierne "giver hinanden håndslag på en række initiativer, der skal modvirke, at valgkampene bliver præget af illegitim påvirkningsvirksomhed".

Det kan eksempelvis være ved, at udefrakommende elementer bruger oplysninger fra hacking og læk.

Folketingets formand, Pia Kjærsgaard (DF), er tilfreds med aftalen.

- Jeg er meget glad for, at partierne er blevet enige om et sæt retningslinjer, så vi hjælpes ad med at sikre valgkampe, hvor meningerne kan brydes på en fair måde.

- Der er kræfter i udlandet, som har interesse i at påvirke udfaldet af valghandlingerne i de vestlige lande.

- Vi skal gøre alt det, vi kan, for at beskytte os mod dem, der vil undergrave demokratiet og miskreditere demokratiske institutioner, siger Pia Kjærsgaard i pressemeddelelsen.

Aftalen betyder blandt andet, at kandidater og kampagnemedarbejdere undlader at bruge og sprede oplysninger, der er kommer frem gennem "illegitime handlinger".

Partierne forpligter sig også til at informere hinanden om eventuel hacking og læk. Det skal ske i fortrolighed.

Partierne skal også orientere hinanden om eventuelle "troldeangreb" på de sociale medier.

Følgende partier er med i aftalen: Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Venstre, Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativet, De Radikale, SF, De Konservative, Inuit Ataqatigiit, Nunatta Qitornai, Tjóðveldi, Javnaðarflokkurin, Nye Borgerlige, Kristendemokraterne, Partiet Klaus Riskær Pedersen og Folkebevægelsen mod EU.

Efter de to valg skal partierne evaluere aftalen og dens virkning.

