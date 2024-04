Hårde forhandlinger om værnepligt går ind i afgørende fase

Mandag morgen går forhandlingerne om ligestillet værnepligt ind i en afgørende fase.

Partierne Danmarksdemokraterne og Liberal Alliance mødes med forsvarsminister Troels Lund Poulsen klokken 07.30.

Her kan det blive klarlagt, om der kan landes et kompromis i konflikten om tvungen værnepligt for kvinder, eller om forsvarsforliget må opsiges.

Det erfarer Ritzau.

Artiklen fortsætter under annoncen

På vej ind i forhandlingerne siger Inger Støjberg, formand for Danmarksdemokraterne, at det er regeringen, der har ændret holdning, og derfor også dem, der bør være villige til kompromis.

- Det bliver langt hen ad vejen op til Troels Lund Poulsen og regeringen. Vi er kommet med flere forslag, siger hun til TV 2.

- Vi er imod kvindelig værnepligt, og det har vi været hele vejen igennem. For ni måneder siden blev vi enige om et forsvarsforlig uden kvindelig værnepligt, så det er regeringen, der har ændret sit synspunkt.

Liberal Alliances formand, Alex Vanopslagh, er ikke tilfreds med forsvarsministerens fremgangsmåde.

- Jeg frygter, at ministeren er en del af den gamle magtkultur med at tryne Liberal Alliance på plads og bagefter kalde dem uforsvarlige, siger han til TV 2 foran døren til forhandlingslokalet i Forsvarsministeriet.

Konflikten bunder i den markante opjustering og fremrykning af forsvarsinvesteringer, som regeringen foreslog i marts.

Her var et centralt element i forsøget på at styrke det danske militær, at regeringen ville indføre såkaldt ligestilling i værnepligten og gøre det tvungent for kvinder også.

Det stred med den forsvarsaftale, som forligskredsen havde indgået i juni 2023. Her måtte regeringen tage forslaget af bordet i forhandlingslokalet, fordi partierne var imod.

Det er Danmarksdemokraterne og Liberal Alliance stadig, og her undrer man sig over, at regeringen tror, den kan ændre et afgørende punkt i aftalen få måneder senere.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Liberal Alliances politik har ikke ændret sig, fordi regeringen er kommet med et udspil. Vi går stadigvæk ikke ind for værnepligt i det hele taget, og vi går heller ikke ind for værnepligt for kvinder, sagde Carsten Bach, forsvarsordfører for Liberal Alliance, til Ritzau umiddelbart efter regeringens forslag i marts.

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen har omvendt sagt, at modstanden vidner om, at Liberal Alliance ikke er et regeringsdueligt parti.

Sagen er en "fuldstændig afgørende prioritet" for regeringen, og han er derfor villig til at ophæve forliget for at gå videre med oprustningen.

- Det er ikke sådan, at de får lov til at sidde og blokere for, at vi kan investere i de nødvendige kapaciteter, sagde han i marts.

Forhandlingerne har kørt sidenhen i både den offentlige debat og i lukkede forhandlingsrum, og spørgsmålet kan blive afgjort mandag.

Forligsreglerne er således, at to partier i aftalen kan nedlægge veto mod ændringer.

Omvendt kan ministeren opsige forliget og køre videre uden Danmarksdemokraterne og Liberal Alliance, hvis han ikke vil gå på kompromis.

/ritzau/