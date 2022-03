Hårde straffe til fædre påvirker børn negativt

Det betyder noget for børns trivsel, om far bliver idømt fængsel eller samfundstjeneste for trafikforseelser.

Det kan have markante negative konsekvenser for børns skolegang, hvis deres far får en fængselsdom for trafikforseelser.

Det peger en ny undersøgelse fra Rockwool Fonden på, skriver Jyllands-Posten.

Hvis faren fik en fængselsstraf, var det mere end dobbelt så mange af børnene, der ikke havde gennemført grundskolen, da de fyldte 20 år, som hvis faderen var idømt samfundstjeneste eller behandling for alkoholmisbrug.

I undersøgelsen har forskerne kigget på registeroplysninger om 2215 børn født i 1988-1995, og som var mellem 5 og 11 år på det tidspunkt, hvor deres far fik en dom for alvorlige trafikforseelser i perioden juli 1999 til juni 2001.

/ritzau/