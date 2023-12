Hackere snyder kommune for stort beløb i angreb

Guldborgsund Kommune har været udsat for et hackerangreb og økonomisk kriminalitet over en længere periode.

Men ifølge kommunen er angrebene nu stoppet, og sagen er anmeldt til politiet. Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

- Vi har i den konkrete sag handlet hurtigt og konsekvent, efter at svindlen blev opdaget. Det gælder både i forhold til datasikkerhed, økonomi og øvrige interne tiltag, siger kommunaldirektør i kommunen Søren Bonde i pressemeddelelsen.

I perioden fra 3. november til 12. december har hackerne brugt en medarbejders e-mail-konto til at overføre omkring 1,4 millioner kroner til konti i fire forskellige banker i henholdsvis Belgien, Tyskland og Spanien.

Her har beløbene været maskeret som betalinger for eksterne leverancer.

De mails, som hackerne har sendt ud, har været identiske med Guldborgsund Kommunes mailskabelon.

Desuden har det været anført, at betalingerne vedrørte konkrete EU-projekter, som kommunen er en del af.

Angrebet er stoppet af kommunen selv, men de ved ikke, hvordan hackerne har fået indsigt i de interne forhold.

- Vi melder sagen åbent ud, fordi vi gerne vil advare alle andre om truslen, så vi ikke glemmer, at den er der hele tiden, siger Søren Bonde.

Ifølge kommunen er den hackede medarbejders computer blevet nulstillet, og kontoen er blevet spærret.

Derudover er computeren indleveret til en nærmere undersøgelse, og flere medarbejdere har skiftet deres password, da man ikke ved, om hackerne har kendskab til flere logins.

Sagen efterforskes af afdelingen for økonomisk kriminalitet i Næstved under Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Sagen er desuden anmeldt til Datatilsynet ud fra et forsigtighedsprincip, fordi man endnu ikke ved, om hackerne har været i besiddelse af personfølsomme oplysninger.

/ritzau/