Hadefulde ytringer mod jøder er en del af debatten på Facebook

Hadefulde ytringer mod jøder finder plads ind i den offentlige debat.

Det viser en ny stor undersøgelse, der er bestilt af Nordic Safe Cities og Jødisk Informationscenter, skriver TV2.

45 millioner kommentarer fra politikeres og mediers Facebook-sider fra maj 2021 til maj 2023 er blevet indsamlet i undersøgelsen. Heraf omtaler 21.388 af disse kommentarer "jøde" eller "jødisk".

2063 af dem vurderes i undersøgelsen antisemitiske, hvilket svarer til hver tiende kommentar, skriver mediet.

TV 2 beskriver blandt andet eksempler, hvor brugere på Facebook, der skriver "klamme lille jøde snog" og "problem nummer et er jøden".

Formanden for Det Jødiske Samfund i Danmark, Henri Goldstein, siger til mediet, at han ærlig talt synes det er "rigtig ubehageligt at høre".

- Det gør mig ikke bare bekymret, men også vred. Dels fordi det er løgn, og fordi det er så klassisk antisemitisme, som har overlevet århundreder på samme måde, siger han som kommentar til en række eksempler, TV2 fremlægger ham.

/ritzau/