Hækkerup afviser igen kendskab til omstridt actioncard

Justitsminister siger, at politiet ifølge Rigspolitiet ikke har gennemtvunget aflivninger uden for smittezone.

Hverken justitsminister Nick Hækkerup (S) eller Justitsministeriets departement var inde over udformningen af det meget omstridte actioncard - et talepapir, der satte politiet i gang med at ringe minkavlere op for - uden lovhjemmel - at kræve, at de aflivede alle deres mink.

Det siger justitsministeren torsdag under et samråd i Folketingets Retsudvalg.

- Hverken jeg eller Justitsministeriets departement har været involveret i udformningen af actioncardet.

- Det er i øvrigt helt i overensstemmelse med sædvanlig praksis og arbejdsfordeling mellem Justitsministeriets departement og politiet, siger Nick Hækkerup.

Det er kommet frem, at Rigspolitiet var klar over, at der ikke var lovhjemmel til at kræve alle mink i Danmark aflivet, da betjente blev instrueret i at ringe minkavlere op.

Hvis avlerne svarede nej til at aflive deres mink, skulle betjentene sige følgende:

- Det er jeg ked af at høre, men beslutningen er truffet.

- Manglende medvirken vil derfor betyde, at du ikke får mulighed for at opnå bonussen (en bonus for at aflive mink hurtigt, red.), og du kan forvente, at myndighederne så kommer og foretager tømning af besætningen alligevel.

- Jeg vil derfor høre, om dette får dig til at ændre beslutningen?

Det kom senere frem i offentligheden, at der ikke var lovhjemmel til at kræve mink aflivet, hvis minkbesætningerne lå uden for sikkerhedszonen på 7,8 kilometer fra smittede besætninger.

Nick Hækkerup siger, at de omstridte formuleringer fra politiet blev brugt i alt otte gange over for minkavlere i opkald.

- Det er Rigspolitiets vurdering, at politiet alene er gået ind på ejendomme, hvis ejere har givet samtykke.

- Myndighederne har ikke gennemtvunget aflivning af mink uden for smittezoner. Det ændrer ikke på, at actioncardet skulle være formuleret anderledes, siger han.

Rigspolitichef Thorkild Fogde har tidligere også afvist at have nogen form for kendskab til det omstridte talepapir.

Liberal Alliances formand, Alex Vanopslagh, henviser til, at Rigspolitiet 5. november modtog et opkald fra Justitsministeriet med besked om, at der ikke var lovhjemmel til at aflive alle mink, og at regeringen arbejdede på at få et hastelovforslag på plads.

- På hvilket niveau i Justitsministeriet bliver denne besked givet videre til Rigspolitiet?

- Og er ministeren selv bevidst om, at den her samtale og de beskeder, der bliver videregivet i den samtale, bliver videregivet til Rigspolitiet, spørger Alex Vanopslagh.

Det kan Nick Hækkerup ikke give et klart svar på. Justitsministeren henviser til, at han i den periode var ramt af coronavirus, og at han derfor lå syg derhjemme.

- Hvilket niveau, der er kommunikeret på mellem departementet og Rigspolitiet, ved jeg ikke. Det kan afklares, oplyses, udredes, hvornår det er, siger han.

