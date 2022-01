Justitsministeren vil torsdag ikke svare på, om slettet sms fra hans departementschef burde have været gemt.

Hækkerup afviser at tage stilling til departementschefs sms

Justitsminister Nick Hækkerup (S) afviser at tage stilling til, om en sms-besked, der blev sendt fra hans departementschef, Johan Kristian Legarth, til rigspolitichef Thorkild Fogde forud for aflivningen af alle mink i Danmark, skulle have været journaliseret, inden den blev slettet.

På et samråd torsdag afviste han både at "sagsbehandle" spørgsmålet.

På samrådet blev der flere gange spurgt, hvem der skulle sagsbehandle, hvis ikke Hækkerup. Det svarede justitsministeren ikke på.

Sms-beskeden blev hevet frem af medlemmer fra Konservative og Dansk Folkeparti.

Beskeden er fra 3. november 2020. I beskeden skriver Johan Kristian Legarth blandt andet:

- Tænker umiddelbart at Mink-planen ser sådan ud (medmindre der kommer mindre bekymrende meldinger fra SSI i dag - eller meldingen er, at der må forventes at være 100 andre mutationer med tilsvarende problemer rundt om i Europa/verden):

Herefter følger en skitse til en plan. Et af punkterne lyder: "politiet laver nødplan for aflivning (som i nødvendigt omfang suspenderer dyreværnsregler, miljøbeskyttelsesregler mv.)".

Beskeden blev slettet fra Johan Kristian Legarths telefon, da han havde slået en funktion til, der automatisk sletter sms-beskeder. I april sidste år slog departementschefen den funktion fra igen.

Beskeden eksisterer, fordi den ikke blev slettet på modtagerens, Thorkild Fogdes, telefon.

Justitsministeren mener heller ikke, at der er noget at komme efter på et mere generelt plan.

- Jeg hører ikke nogen sige, at de regler, som vi har om journalisering, ikke er, som de skal være. Det, der er grund til at arbejde med fremadrettet, er, hvordan sikrer vi opbevaring af sms'er.

- Det arbejde er i gang. Derfor synes jeg, at de adækvate skridt er taget.

Adækvat betyder fyldestgørende eller passende.

Justitsministeren gentog torsdag, at sms-beskeder kun undtagelsesvis vil være underlagt pligt om journalisering.

