Hækkerup: Emirat-aftale skal give os bagmand i udbyttesag

Justitsministeren understreger, at danskere ikke vil kunne udleveres til emiraterne trods udleveringsaftale.

Danskere vil for nuværende ikke kunne blive sendt til retsforfølgelse i De Forenede Arabiske Emirater.

Det understreger justitsminister Nick Hækkerup (S).

Det gør han, selv om ministeren i denne uge vil underskrive en udleveringsaftale med netop De Forenede Arabiske Emirater.

- Hvis vi skal sende personer til retsforfølgelse i De Forenede Arabiske Emirater, så vil det kræve, at menneskerettigheder bliver fuldt overholdt. Og fuld overholdelse af vores udleveringslov.

- Dette her drejer sig først og fremmest om, at vi skal have udleveret den formodede gerningsmand i udbyttesagen. Samt vanvidsbilisten, der kørte en betjent ned på Langebro, siger ministeren.

Førstnævnte er en reference til Sanjay Shah, der er mistænkt for at være en af hovedbagmændene bag den milliardstore svindel med udbytteskat, der skete gennem en længere årrække.

Og både han og den formodede vanvidsbilist kan komme hurtigt til Danmark efter en underskrevet aftale, vurderer ministeren.

- Vi har forhandlet et års tid om aftalen, og nu skal den underskrives. Parallelt har Rigsadvokaten anmodet om at få de to udleveret.

- Så det skulle gerne gå nogenlunde hurtigt. Men sagsbehandlingstiden i emiraterne er jeg ikke herre over, siger Nick Hækkerup.

De Forenede Arabiske Emirater har fået hård kritik for meget konsistent at overtræde menneskerettighederne. Både i form af politiske anholdelser, men også for særdeles hårde straffe.

Derfor ser Nick Hækkerup da heller ikke nogen mulighed for, at Danmark sender personer den anden vej.

- Det vil kun ske, hvis alle menneskerettigheder er opfyldt samt vores udleveringslov.

- Nok så vigtigt, så vil det være en dansk domstol, der skal tage stilling til en udlevering. Vi har i øvrigt ingen anmodninger om udlevering i øjeblikket, siger han.

/ritzau/