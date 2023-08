Hækkerup forudser farlige magtkampe i Socialdemokratiet

Interne magtkampe i Socialdemokratiet som følge af Mette Frederiksens mulige NATO-kandidatur bliver "farligt" for partiet i den kommende tid.

Det siger den tidligere socialdemokratiske minister Nick Hækkerup i et interview med Berlingske.

- Magtkampene vil fortsætte. Man kan ikke lægge til grund, at det var så det. Nu er spillepladen ny. Det her kommer til at blive farligt for Socialdemokratiet.

Nick Hækkerup har iagttaget, hvordan Socialdemokratiets interne kaffeklubber vågnede op og begyndte at positionere sig i spillet om en ny formandskandidat.

Det vil ikke forsvinde, selv om beslutningen om en ny NATO-generalsekretær er udskudt med et år.

Ånden er ude af flasken, som han siger, og han frygter derfor, at folketingspolitikerne fra Socialdemokratiet vil fortsætte med at tale skidt om hinanden i positionskampen.

Nick Hækkerup stoppede som justitsminister i S-regeringen i 2022 for at blive direktør i Bryggeriforeningen.

I interviewet med Berlingske fortæller han også om, at det mod enden af hans politiske karriere var slidsomt at være justitsminister. Mange højintense sager landede på hans bord, såsom Minksagen, sagerne om Forsvarets Efterretningstjeneste, Syriens-børnene og Ahmed Samsam.

Han erkender, at han blev brugt som en form for "skraldemand" af Mette Frederiksen til at håndtere de hårde sager.

Det var medvirkende til hans stop i dansk toppolitik, at han blev træt af at være den, der ryddede op.

/ritzau/