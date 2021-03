Hækkerup inviterer til forhandling om grænse-restriktioner

Partierne bag aftale om genåbning skal drøfte, hvad der skal give adgang til Danmark med justitsministeren.

I den aftale for en genåbning af Danmark, der blev indgået mandag aften, blev det skrevet ned, at regeringen arbejder for, at der kan åbnes for rejser med coronapas.

Det afsnit får justitsminister Nick Hækkerup (S) til at invitere de andre partier bag aftalen til forhandlinger om reglerne og restriktioner ved grænserne.

Invitationen blev blandt andet uddelt i Folketingssalen onsdag. Her havde Venstre spurgt om ministeren ville gøre det til et anerkendelsesværdigt formål, hvis en udlænding lejer et sommerhus eller en plads på en campingplads.

Det bliver ifølge Nick Hækkerup en del af forhandlingerne.

- At udfylde den del synes jeg, at vi skal gøre i fællesskab. Jeg har tænkt mig at invitere de ni partier til en dialog om, hvordan vi forholder os til indrejse og grænserestriktioner fremadrettet.

- På den ene side at vi undgår smitten spreder sig uhæmmet. På den anden side sikre sig, at de relevante anerkendelsesværdige formål bliver anerkendt.

/ritzau/