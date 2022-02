Hækkerup mener ikke tilsyn med efterretningstjenester er udsultet

Det er ikke justitsminister Nick Hækkerups (S) opfattelse, at det er manglen på penge eller hænder, der skulle spænde ben for Tilsynet med Efterretningstjenesternes arbejde. Det siger han på et samråd i forbindelse med den såkaldte FE-sag.

- Det er ikke mit indtryk, at det tilsyn, der har siddet, ikke har kunne løfte deres opgave eller ikke har haft de midler, der skal til, siger Nick Hækkerup og tilføjer.

- Jeg er sådan set åbent for at diskutere, hvordan vi kan sikre på alle mulige forskellige måder, at vi har en effektivt tilsyn med vores efterretningstjenester.

Samrådet var indkaldt af Enhedslisten. Partiet ville gerne vide mere om de seneste års stormvejr om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).

Særligt siden august 2020 har opmærksomheden rettet sig mod FE. Her kom Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET) med en kritik af tjenesten for blandt andet at lægge hindringer i vejen for tilsynets arbejde.

Kritikken fik sit eget spor om spionchef Lars Findsens rolle. Lars Findsen er siden da blevet sigtet for at videregive klassificeret materiale. Sagen føres bag dobbeltlukkede døre, og dens indhold er derfor ukendt.

I sin oprindelige kritik kom TET dog også med en opgave til politikerne: De skulle ifølge tilsynet se på, om "tilsynet i tilstrækkelig grad har de nødvendige kompetencer og ressourcer" til at kunne gennemføre sin kontrol af, om FE holder sig inden for lovens rammer.

Tidligere i februar var der også snak om tilsynets fremtid. Et af tilsynets fem medlemmer, David Hellemann, trådte ud af tilsynet, da han ifølge Børsen ønskede, at hele tilsynet trådte tilbage for at give det en ny start.

Han skulle ifølge Børsen have bedt Justitsministeriet om at blive afbeskikket og givet udtryk for, at der er opstået tvivl om de juridiske rammer for tilsynets arbejde.

På samrådet onsdag er justitsminister Nick Hækkerup åben for idéer om, hvorvidt tilsynet skal ændres.

- Et af de elementer, der er relevant at diskutere er: Er kontrollen i tilstrækkelig omfang uafhængig? Kan man placere den andre steder, lyder det fra Hækkerup, uden at han selv gav et svar.

Derudover angav justitsministeren, at der i første halvdel af i år vil være løbende drøftelser af tilsynet med både FE og Politiets Efterretningstjeneste, PET:

- Nu tager vi de indledende drøftelser i forligskredsen. Det vil ske snarest muligt, siger han.

- Så er PET-loven under evaluering. Den evaluering vil blive færdig i løbet af første halvår. Derefter vil den blive oversendt til Folketinget og dermed kunne danne grundlag for en bredere debat om, hvordan PET-loven skal tilrettes.

/ritzau/