Hækkerup om racismedemonstration: Ikke enig i tilgangen

Hvide personer blev under demonstration mod racisme opfordret til at rette sig efter en særlig etikette.

Da tusindvis af mennesker for knap to uger siden gik på gaden for at demonstrere mod racisme, var der særlige retningslinjer for, hvad hvide personer måtte sige og gøre.

Black Lives Matter Danmark og talsperson Bwalya Sørensen, som var arrangør af den store demonstration, har siden fået meget kritik i medierne.

Under en spørgetime i Folketingssalen slår justitsminister Nick Hækkerup (S) fast, at han heller ikke er enig i tilgangen.

- Fra et personligt perspektiv kan jeg dog sige, at jeg ikke er enig i tilgangen til bekæmpelsen af racisme, som Black Lives Matter Danmark ifølge medierne har været eksponent for, siger justitsministeren.

- Jeg tror, at kampen for lighed og ligestilling og kampen mod racisme bedst kæmpes ved at samle og ikke skabe nye skel.

/ritzau/