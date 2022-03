Hækkerup vil ikke risikere nul logning: Nye regler før retssag

Justitsministeren afviser, at nye logningsregler træder i kraft før højesteretssag for at undergrave sagen.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) afviser tirsdag, at han forsøger at undergrave en sag ved Højesteret mod reglerne om logning af telefondata ved at indføre nye regler, kort før sagen kan gå i gang.

I stedet træder de nye regler i kraft før retssagen for at undgå, at man kan komme til at stå uden regler overhovedet ifølge justitsministeren.

- Hvis Højesteret skulle komme frem til, at de gældende regler er ugyldige, og de nye regler ikke er på plads, så opstår der det her retstomme rum, lød Nick Hækkerups advarsel på et samråd tirsdag.

Samrådet tirsdag var det seneste kapitel i sagen om de danske regler for logning af telefondata.

De nuværende regler pålægger teleselskaber i Danmark at gemme oplysninger fra mobiltelefoner, som blandt andet kan bruges til at identificere, i hvilket område en telefon er brugt, og hvem den har kommunikeret med.

Det kaldes logning.

EU-Domstolen har dog flere gange slået fast, at den slags generel og uindskrænket logning af informationer fra borgernes kommunikation er i strid med EU-retten.

Derfor har regeringen aftalt nogle nye regler med et flertal i Folketinget. Her vil logningen ifølge regeringen være målrettet til at omfatte områder, hvor to tredjedele af befolkningen i Danmark bor.

Logningsreglerne har været udsat for søgsmål ved domstolene i Danmark. Foreningen mod Ulovlig Logning har sagsøgt staten og søgt om at få erklæret logningsreglerne ugyldige.

Det er senest blevet afvist ved Østre Landsret. Men de har fået sagen for Højesteret, der vil begynde med hovedforhandling 17.-18. marts.

Her vil retten dog blive præsenteret for argumentet, at hele sagen er lige meget, fordi reglerne er blevet erstattet.

Flertallet bag de nye regler vil nemlig have dem til at træde i kraft på torsdag.

Det var baggrunden for, at SF og De Radikale tirsdag havde justitsministeren i samråd.

De var blandt andet utilfredse med, at lovændringen får den påvirkning på retssagen, og at de ikke havde fået noget at vide herom.

- Her sidder nogle folketingsmedlemmer og føler sig ført bag lyset, sagde SF's retsordfører, Karina Lorentzen, blandt andet.

Nick Hækkerup medgav, at han forstod logikken, men han afviste, at regeringen har forsøgt at føre Folketinget bag lyset.

Justitsministeren gentog, at han ikke ville risikere at stå uden logningsregler, hvis Højesteret skulle komme til en anden kendelse end Østre Landsret.

/ritzau/