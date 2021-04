Hækkerup vil lytte på ændringsforslag til offentlighedsloven

Efter Venstre-ønske om ændring i offentlighedsloven rykker justitsministeren sig, siger han til Folketinget.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) siger fredag til Folketinget, at hvis Venstre som et af partierne i forliget bag offentlighedsloven ønsker at ændre den, så vil regeringen sætte gang i en proces for at undersøge, hvordan loven eventuelt kan ændres.

Det er dog stadig justitsministerens klare holdning, at en ændring ikke er nødvendig.

- Som jeg nævnte på samrådet i går (torsdag, red.), så er det min opfattelse, at offentlighedsloven rummer en rimelig balance mellem hensynet til offentlighed og hensynet til det fortrolige rum, siger han.

- På den anden side er politik jo sådan, at det altid føres i den tid, på det sted og i den kontekst, som der er.

- Og jeg hører ikke Venstre sige, at man vil opsige forliget. Men hvis parterne bag forliget ikke er enige om udfordringerne i loven, så må det jo tages til efterretning.

- Hvis det er tilfældet, vil jeg frem mod sommerferien forsøge at afdække, hvordan vi kan tilrettelægge en proces for ændring af offentlighedsloven. Der skal vi så afdække partiernes konkrete ønsker til ændringer af offentlighedsloven, og hvilken proces partierne måtte se foran sig.

Justitsministeren vil i de drøftelser tage udgangspunkt i Venstre og Konservative, da de sammen med Socialdemokratiet udgør forliget bag offentlighedsloven.

Men partier uden for forliget vil ifølge Nick Hækkerup blive inviteret til at give deres besyv med - skulle de have et.

Justitsministerens siger fra talerstolen, at processen sættes i gang som følge af Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen i Berlingske fredag siger, at det er på tide at kigge offentlighedsloven igennem.

Som eksempel mener Ellemann-Jensen, at hele epidemiområdet ikke længere skal omfattes af reglerne for ministerbetjening, der kan benyttes til at nægte pressen og offentligheden aktindsigt.

Der er tidligere gjort forsøg på at samle et flertal i Folketinget for at ændre offentlighedsloven, men det slog i eksempelvis 2019 fejl, fordi modstanderne af den nuværende lov ikke kunne ens om, hvad den skulle ændres til.

