Hækkerups topembedsmænd afviser rolle i actioncard-sag

Minkkommissionen tog onsdag hul på emnet om Rigspolitiets actioncard for, hvordan de skulle gennemføre samtaler med minkavlere i efteråret 2020. Kortet blev lavet, efter at regeringen besluttede, at alle mink i Danmark skulle aflives.

De første afhøringer var med topembedsmænd i Justitsministeriet. Blandt andet departementschef Johan Kristian Legarth, der afviste, at han havde haft en rolle i forbindelse med Rigspolitiets actioncard.

- Det er også et operativt værktøj, som jeg ikke mener, at jeg eller ministeriet er bekendt med, sagde han til kommissionen.

Onsdagens afhøring markerede lidt af et sporskifte for Minkkommissionens arbejde.

Oprindeligt blev kommissionen sat til at undersøge embedsværket og regeringens håndtering af hjemlen eller mangel på samme til at kræve alle mink aflivet i Danmark.

Siden har et flertal i Folketinget givet kommissionen en ekstra opgave. Rigspolitiet udarbejdede 6. november et actioncard, der skulle fungere som en vejledning til samtaler med minkavlere i forbindelse med aflivningen.

Vejledningen foreskrev, at hvis en minkavler modsatte sig aflivningen, skulle følgende oplyses:

- Det er jeg ked af at høre, men beslutningen er truffet.

- Manglende medvirken vil derfor betyde, at du ikke får mulighed for at opnå bonussen, og du kan forvente, at myndighederne så kommer og foretager tømning af besætningen alligevel.

- Jeg vil derfor høre, om dette får dig til at ændre beslutningen?

Formuleringen fandt vej til vejledningen, selv om Rigspolitiet dagen inden af forskellige veje blev orienteret af både Fødevarestyrelsen og Justitsministeriet om, at der ikke var lovgrundlag til at kræve mink aflivet 7,8 kilometer rundt om zoner, hvor der var konstateret smitte i mink.

Regeringens beslutning blev præsenteret 4. november 2020. Først 8. november kunne pressen for første gang skrive, at regeringen ikke havde lovgrundlag til at kræve alle minkene aflivet.

I de samme dage rettede fokus sig mod et brev fra Fødevarestyrelsen til minkavlerne, der får kritik for at kunne læses som et påbud om aflivning.

Styrelsens brev betød, at Johan Kristian Legarth i de dage drøfter med rigspolitichef Thorkild Fogde, om alt er, som det skal være i politiets kommunikation med avlerne.

- I løbet af mandagen kommer der i vores hus en opmærksomhed på det her brev til minkavlerne, sagde Legarth til Minkkommissionen onsdag, inden han refererede Thorkild Fogdes respons.

- På det her tidspunkt er han ret rolig. Der er rigeligt at rive i på de smittede farme.

Rigspolitiet undersøger ikke desto mindre, hvordan kontakten til minkavlerne er foregået.

Her opdages de pågældende actioncard. Herefter pågår et arbejde med at få det rettet og få budskabet korrigeret for de minkavlere, der har talt med Rigspolitiets folk.

Senere har Rigspolitiet oplyst, at selv om det blev oplyst, at der ikke var et lovgrundlag, så blev Rigspolitiet bibragt den opfattelse, at et lovgrundlag var på vej.

Hverken departementschef Johan Kristian Legarths forklaring onsdag eller forklaringen fra hans afdelingschef Anne-Mette Lyhne Jensen kastede lys over præcis, hvordan Rigspolitiet blev bibragt den opfattelse. Eller i hvilken kontekst det er sket.

/ritzau/