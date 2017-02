Unge mænd går til kamp mod deling af nøgenbilleder

Næstekærlighed er et af nøgleordene for en gruppe unge, der ikke vil finde sig i, at andre unge ulovligt spreder nøgenbilleder på internettet. Frem for at inddrage politiet vil de nå de unge gennem forældrene

Flere unge ender i dag med at blive udstillet på internettet, fordi nøgenbilleder af dem slipper ud. Måske deler en ekskæreste eller ven billederne med vilje, eller også bliver den unges telefon hacket, og billederne stjålet. På særlige Facebooksider deler og bytter andre unge nøgenbillederne, som var det samlekort, og politiet har svært ved at følge med.



Men for et halvt år siden besluttede to brødre sig for, at nu var det nok. De stiftede "Pulterkammerets Aktivister", som i dag tæller 95 medlemmer. De infiltrerer grupper på internettet, hvor billeddelingen finder sted, så de kan få navnene på de unge, der bryder loven. I første omgang ikke for at melde dem til politiet, men til forældrene.

Kristeligt Dagblad har talt med en af gruppens stiftere, 25-årige Jan Lauritsen.



Hvorfor startede I gruppen?

"Det startede med en social side, vi havde lavet på Facebook, som bare hed "Pulterkammeret". Vi fik flere og flere medlemmer, og så oplevede vi, at folk begyndte at udnytte gruppen til at spørge efter nøgenbilleder. Vi havde nogle ret strikse regler, der skulle forhindre det, men det skete alligevel. En dag spurgte min bror mig så, om vi ikke skulle begynde at tage kampen op for alvor. Derfra rettede vi så al vores fokus på 'Pulterkammerets Aktivister'."



Hvad er jeres mål med gruppen?

"Vi er klart modstandere af, at billeder bliver delt uden samtykke. Det er et brud på den personlige frihed, som vi ikke vil være med til. Vi vil være en gruppe, hvor folk fra alle samfundsklasser, uanset religion eller etnicitet, kan være med til at hjælpe hinanden. Vores mål er at være med til at løfte et civilsamfund, hvor vi handler med næstekærlighed, og hvor de unge får en fornemmelse af, at de har noget at skulle have sagt."

Hvad har I opnået indtil videre?

"Vi har kontaktet cirka 300 forældrepar og fået lukket omkring 20 facebookgrupper, hvor de delte billeder. Vi er 30-35 aktive medlemmer, der virkelig går til den og tager kontakt til forældrene. Derudover er vi omkring 50 mere, som er med til at holde øje."



Hvorfor deler de unge overhovedet andres nøgenbilleder?

"Mange af dem ved ikke, at det er ulovligt. De bruger det som en form for macho-kort til at imponere deres venner med, og andre gør det også ud fra dårligt selvværd. Måske har de aldrig set en nøgen kvinde i virkeligheden, så billederne bliver deres måde at vise, at de er fremme i skoene, når det kommer til kvinder."



Hvorfor tager I først kontakt til forældrene?

"Mange forældre ved ikke, hvad deres børn laver online. Ofte er de unge mennesker heller ikke klar over, at alle nøgenbilleder uden samtykke går ind under kategorien børneporno, hvis drengen eller pigen på billedet er under 18 år. De risikerer en plet på straffeattesten, som hedder videredistribuering af børneporno, og det kan ødelægge rigtig mange muligheder for dem. Ofte er det nok at kontakte forældrene, og lade dem give de unge en læresteg, uden at ødelægge fremtiden for dem."

Er det grænseoverskridende at tage kontakt til forældrene?

"Jeg tror, at den første besked er grænseoverskridende for alle. Men især for nogle af vores unge aktivister kan det være slemt. Jeg synes dog, det bliver rutine efter et par gange"



Går I ikke ind over politiets arbejde?

"Jo, det mener jeg, at vi gør. Men problemet er netop, at politiet ikke har de ressourcer, der skal til for at bekæmpe problemet. Jeg synes, det er en god ide, hvis vi på nogen måde kan hjælpe politiet, så vores skattekroner ikke går til at opdrage på børn."



"Pulterkammerets Aktivister" arbejder på at uddanne aktivisterne til foredrag og oplysning, så de kan komme ud i landets skoler med budskabet om digital respekt.