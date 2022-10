Halime Oguz: Alle former for ulighed gør mig gal i skralden

Halime Oguz, du er uddannet fra universitetet og har tidligere arbejdet som integrationsvejleder. Hvorfor besluttede du dig for at gå ind i politik?

I 2009 kom jeg i praktik på Christiansborg hos SF. Det var en helt ny verden for mig. Jeg blev simpelthen så imponeret over, hvordan demokratiet fungerer, og hvor kort afstand, der faktisk er mellem folket og politikerne, også i forhold til at påvirke de demokratiske processer. Jeg blev også imponeret over, hvor langt man i Danmark er nået med demokrati, ligestilling og ytringsfrihed i modsætning til i nogle af de miljøer, der også findes i landet, og som jeg er opvokset i.