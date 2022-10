Halloweenroulade og hundesnacks: Stigende priser får bagere til at tænke kreativt

Bagere landet over lider under stigende priser på både energi, råvarer og transport. Den tilspidsede situation har fået nogle bagere til at lægge gebyr på deres varer. Andre går på gaden i protest over manglende økonomisk hjælp fra regeringen, mens enkelte har måttet give op og har drejet nøglen om på deres forretning.

Andre igen har set nærmere på, hvordan de kan spare penge på strømmen, enten ved at udnytte bagetiden mere effektivt eller ved at prioritere produkter, der ikke slet ikke skal en tur i ovnen. Det fortæller John Jønsson, der er formand for foreningen Bager- & Konditormestre i Danmark og indehaver af Johns Kagehus på Amager.