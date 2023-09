Halvdelen af au pairerne møder ikke op til danskundervisning

47 procent af au pairerne, som har haft opholdstilladelse i Danmark i perioden 2020 til 2022, har haft fravær til samtlige af deres dansklektioner.

Det viser aktindsigter fra Udlændinge- og Integrationsministeriet ifølge Politiken.

Danskundervisningen er gratis for au pairerne. Det er værtsfamilierne, som betaler for undervisningen gennem et sproggebyr på 18.705 kroner.

Helle Stenum, som er migrationsforsker på Roskilde Universitet, fortæller Politiken, at hun ikke er overrasket over det manglende fremmøde.

Hun mener nemlig, at mange au pairer ikke kommer til Danmark for at lære dansk eller lære om dansk kultur, som au pair-ordningen ellers er skabt til.

- For dem er au pair-ordningen ikke kulturudveksling, men et arbejdsprogram, der er del af den kæde af forskellige lande, de kan arbejde i som migrantarbejdere, siger Helle Stenum til Politiken.

Flere værtsfamilier har ifølge avisen givet udtryk for, at deres au pairer ikke har haft interesse i at deltage i danskundervisningen.

Samtidig skriver Politiken, at flere au pairer fortæller, at værtsfamilierne ikke har ønsket, at de skulle deltage i undervisningen.

Torsdag er udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S) kaldt i samråd om au pair-ordningen.

I august skrev Politiken, at 35 personer de seneste to år har fået forbud mod at have au pairer. Forbuddene er blandt andet sket som følge af sager om underbetaling og overarbejde.

Som ordningen er i dag, må personer, der er i Danmark som en del af au pair-ordningen, højst arbejde 30 timer om ugen og skal have mindst 4700 kroner i lommepenge om måneden.

Sidste måned sagde fagforbundet FOA, at det vil have ændret den nuværende ordning for au pairer til en familiehjælper-ordning.

- Vi ser gerne ordningen ændret til en familiehjælper-ordning, hvor der er løn efter overenskomst og ordentlige arbejdsvilkår, sagde sektorformanden for Kost- og Servicesektoren i FOA, som organiserer au pairer, Pia Heidi Nielsen.

Desuden ønsker FOA, at au pairer skal have den samme løn som pædagogmedhjælpere eller husassistenter.

- Og vi vil også meget gerne drøfte, om au pairer skal bo hos værtsfamilien, udtalte Pia Heidi Nielsen, der også ønsker et opgør med, at au pairer kun må arbejde 30 timer om ugen.

/ritzau/