Halvdelen af Danmarks elforbrug kommer nu fra vind og sol

Vindmølleparken Horns Rev 3 og mere blæsevejr gør, at grøn energi dækker halvdelen af elforbruget i Danmark.

For første gang nogensinde kommer halvdelen af Danmarks elforbrug fra vedvarende energi. Det viser tal for 2019.

Det er en stigning fra 43,5 procent året før, og det slår samtidig den tidligere rekord fra 2017, hvor knap 46 procent af elforbruget kom fra vind- og solenergi.

Det viser tal fra det statslige selskab Energinet, der ejer elnettet i Danmark.

Det er især strøm fra vind, som trækker op i det grønne regnskab, da 47 procent af den grønne energi kommer fra vindmøller, mens resten kommer fra sol.

Årsagen til den stigende strømproduktion fra vind i 2019 er, at havvindmølleparken Horns Rev 3 åbnede i år.

Det fortæller Jan Hylleberg, der er administrerende direktør for Wind Denmark, der repræsenterer den danske vindmøllebranche.

Parken, der ligger 29-44 kilometer fra land ud for Esbjerg, er Danmarks største og kan alene dække det årlige strømforbrug fra omkring 425.000 husstande.

- Det er primært tilslutningen af Horns Rev 3, der har trukket op, og så hænger det også sammen med, at 2019 har været et noget bedre vindår end 2018, siger Jan Hylleberg.

På ti år er strømmen fra vindmøller og solceller mere end fordoblet, og Jan Hylleberg spår, at vindenergi i begyndelsen af 2020'erne vil komme til at dække 60 procent af elforbruget i Danmark.

Det hænger sammen med, at havvindmølleparken Kriegers Flak i Østersøen bliver tilsluttet elnettet senest i 2021, og i 2025 skal havvindmølleparken Thor efter planen tilsluttes.

Thor er den første af tre havvindmølleparker, som Folketinget i 2018 blev enige om at bygge frem mod 2030.

Regeringen har sat et mål om at bygge yderligere to vindmølleparker inden 2030.

- Der vil komme rigtig meget vind i energisystemet de kommende år, siger Jan Hylleberg.

Et bredt flertal i Folketinget nåede før jul til enighed om en klimalov, hvor målsætningen er at sænke CO2-udledningen med 70 procent i 2030 sammenlignet med 1990.

Samtidig er målet, at Danmark i 2050 skal være CO2-neutral.

/ritzau/