Halvdelen af piger i 9. klasse har det dårligt mentalt: Aldrig har det været værre

Gaderne i København prydes med flag i regnbuens farver. I denne uge fejres Copenhagen Pride Week, som kulminerer med et brag på lørdag.

Og i optakten har en række store danske virksomheder postet penge og støtte i den årlige fejring af lgbt-personer. En af dem er TV 2. Men hvordan kan en medievirksomhed både være partner for festivalen og samtidig bedrive objektiv journalistik om begivenheden? Det spørgsmål forsøger vi at få svar på i dagens avis.

Halvdelen af piger i 9. klasse har det dårligt mentalt

Det kan måske lyde som et deja-vu, at mange unge oplever psykisk mistrivsel. Men for særligt én gruppe er det tilsyneladende blevet markant værre. For halvdelen af piger i 9. klasse fortæller, at de er kede af det, i dårligt humør, har hovedpine og svært ved at falde i søvn. Det viser Skolebørnsundersøgelsen fra Statens Institut for Folkesundhed, som Politiken har set.

Siden 1984 har man målt den mentale trivsel blandt skolebørn på en række parametre, og aldrig har så mange piger sagt, at de har det psykisk svært. Når pigerne i 9. klasse eksempelvis bliver spurgt, om de har en høj livstilfredshed, svarer 10,6 procent ja. Da man sidst spurgte dem, i 2018, var tallet 20 procent.

Over en million mennesker er flygtet fra Sudan

1.017.449. Præcis så mange mennesker er flygtet ud af det krigshærgede land Sudan i det nordøstlige Afrika. Det oplyser FN’s Migrationsorganisation (IOM) til Reuters. Samtidig er over tre millioner sudanere internt fordrevne.

Mange af sudanerne er flygtet til nabolande. Foto: Zohra Bensemra/Reuters/Ritzau Scanpix

Den 15. april udbrød der krig i Sudan, og siden er livsvilkårene for landets borgere bare blevet værre. Ud over at flere er truet på livet på grund af de blodige kampe, er der stadig større udfordringer med at få adgang til basale livsfornødenheder som eksempelvis vand. Red Barnet fortæller, at lighusene i hovedstaden Khartoum er på “sammenbruddets rand”.

Er den danske grænsekontrol ulovlig?

Siden 2016 har Danmark haft en “midlertidig” grænsekontrol mod Tyskland, som gentagne gange er blevet forlænget, og i Sverige er den blevet genindført adskillige gange. Nu vil EU-Kommissionen undersøge, om den praksis har været ulovlig, skriver Information.

Senest har justitsminister Peter Hummelgaard (S) forlænget grænsekontrollen mod Tyskland. Og mod Sverige er kontrollen blevet skærpet med henvisning til koranafbrændinger herhjemme og på den anden side af sundet. Over for Information vurderer fire juridiske eksperter, at Danmark har handlet i strid med international lov.

Søndagsskole er blevet børneklubber og spaghettikirker

Det var lige så naturligt som at sende børn i skole om mandagen. Men i dag fungerer søndagsskolerne, som især Indre Mission stod bag, mere som børneklubber og spaghettikirker i forlængelse af sognekirkers børnearbejde.

Ifølge filosof og leder af Sorø Fri Fagskole, Brian Degn Mårtensson, er en af forklaringerne, at der blandt forældre er en form for angst for de religiøse traditioner; at de betragtes som undertrykkende. Men det er et problem, lyder det fra flere i dagens avis.

Karakterer fra jysk by foreviges som statuer

Når Nøhr skulle betale ved disken i Mariager, var det ikke med pengesedler. Det var med krøllede avisudklip, som svarede til størrelsen på hundredkroneseddel. “Mariagers maskot”, som han blev kaldt i byen, boede på institutionen Sødisbakke – en af datidens såkaldte åndssvageanstalter.

Han blev 92 år og døde i 2009, men nu er han blevet foreviget i form af en statue. I et nyt projekt med titlen “Godtfolk i Mariager” rejses i alt ni statuer af borgere fra byens historie. Det skriver Jyllands-Posten. Et projekt, som har rod i en specifik kronjysk by, men som spejler hele Danmarks historie - helt tilbage til før Reformationen. Den næste statue i rækken er Hyldeborg Lycke, en abbedisse fra Birgittinerordenen, som boede på nonneklostret i byen.