Han fik en klump i halsen, da han så de første billeder fra Maidan-pladsen: “Vi skal indrette os på en ny virkelighed”

På sine ældre dage kan Uffe Ellemann-Jensen godt have svært ved at komme op om morgenen. Men torsdag var intet, som det plejede. Faktisk sprang han ud af sengen med et sæt, da hans kone Alice kom ind i soveværelset med beskeden om, at de russiske tropper var gået ind i Ukraine.

