Han trodsede partilinjen i udtalelser om køn. Nu risikerer han at blive smidt ud af Enhedslisten

I både medierne, på sine sociale medier og ved Enhedslistens årsmøde har Ulf Harbo trodset sit eget partis linje, når det gælder kønspolitik.

Og det kan nu få konsekvenser for ham, som er byrådsmedlem for Enhedslisten i Norddjurs Kommune.

Partiets forretningsudvalg bekræfter nemlig overfor TV 2 Østjylland, at partiet overvejer at indstille ham til eksklusion med den begrundelse, at han har ført en “langvarig, offensiv og offentlig kampagne til skade for Enhedslisten og i modstrid med partiets politik”.

I en længere periode har Ulf Harbo ytret sig kritisk over for blandt andet behandling af børn med kønshormoner, samt at transkvinder kan deltage i sport på linje med biologiske kvinder. Noget, som altså er faldet mange medlemmer af Enhedslisten for brystet.

Ulf Harbo er inviteret til et møde i forretningsudvalget, hvor sagen skal drøftes, men han har ikke tænkt sig at møde op, fortæller han til TV 2 Østjylland.

“Jeg kan ikke se, hvad pointen skulle være. Den måde, de agerer på, og den manglende kommunikation, lydhørhed og lyst til at snakke om tingene viser tydeligt, at der er en dagsorden, de er enige om,” siger han.

På Enhedslistens årsmøde i maj fremlagde byrådsmedlem Ulf Harbo og 13 andre partimedlemmer tre forslag, som stred imod partiets linje i spørgsmål om køn. Foto: Privatfoto

I en mail til tv-stationen skriver Rasmus Holme Nielsen, som er medlem af Enhedslistens forretningsudvalg, blandt andet at man “kun kan ekskluderes, hvis man modarbejder Enhedslistens formål og politiske grundlag eller handler til skade for Enhedslisten”.

Han påpeger desuden, at partiet ikke ekskluderer personer uden at gå i dialog med vedkommende. Det er desuden op til partiets hovedbestyrelse at tage en beslutning om en eventuel eksklusion.

Kristeligt Dagblad talte med byrådsmedlemmet i forbindelse med partiets årsmøde i maj i år, hvor han forklarede, hvorfor det ifølge ham er et problem at spørgsmål om køn fylder i den offentlige debat. Dengang sagde han desuden, at han fortsat ville forsøge at ændre partiets politik på trods af den store modstand.

“Det er meget vigtigt og drejer sig om vores børn og unge menneskers opvækst og trivsel. Vi har en hel generation af unge mennesker, som bliver mere og mere kønsforvirrede, hvilket ikke er gavnligt for deres trivsel og udvikling,” sagde han.

Siden har han kastet sig ind i debatten på Facebook, hvor han går til angreb på det, han kalder “kønsidentitetsideologien”.