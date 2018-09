Handicappede håber på 10.000 flere i job med regeringsudspil

Regeringen vil have 10.000 flere handicappede i job. Bedre uddannelse og mindre sky virksomheder er vejen.

De handicappedes forening er foreløbig begejstret over regeringens kommende udspil, der skal få 10.000 flere i job inden 2025.

I dag er omkring hver anden handicappet i job. Lidt mere end hver femte borger i alderen 16 til 64 år - 780.000 personer - har ifølge SFI-rapport fra 2017 selv et handicap, hvoraf halvdelen har et større handicap.

Målet er ambitiøst, men opnåeligt ifølge Thorkild Olesen, der er formand for Danske Handicaporganisationer.

- Det er en snebold, der skal sættes i gang. Jo flere mennesker med handicap, der bliver ansat, jo lettere bliver det at se for andre, at det kan lade sig gøre.

- Jeg tror, det som regeringen kommer med vil være med til at sætte den snebold i gang med at rulle, siger han.

Danske Handicaporganisationer er talerør for handicaporganisationer med cirka 340.000 medlemmer.

Ifølge Ritzaus oplysninger indeholder udspillet, som ventes præsenteret inden for de nærmeste dage, at indeholde en række initiativer om uddannelse og job.

Det handler blandt andet om at gøre det nemmere at få adgang til hjælpemidler i overgangen fra uddannelse til job eller fra ét job til et andet job.

Der skal også udvikles et kompetencekort, som den handicappede kan tage med sig i jobsøgningen, og som helt præcist forklarer en mulig arbejdsgiver, hvad vedkommende kan og hvilke støttemuligheder, der findes.

Endelig skal det også gøres lettere at tage en erhvervsuddannelse. Det kan blandt andet ske ved at åbne en mulighed for at nedsætte tiden på praktikdelen.

Thorkild Olesen peger overordnet på tre ting, som er i vejen for at mennesker med handicap kan få job, som det ser ud i dag.

- Uddannelsesniveauet for mennesker med handicap er faldet, selv om uddannelse er en af de vigtigste grunde til, at handicappede får job. Det er vigtigere end for andre, viser undersøgelser.

- For virksomheder er det for bøvlet og bureaukratisk at have mennesker med handicap ansat. Og det kan være problematisk at finde visse job for handicappede, fordi de ikke har de rigtige kompetencer, siger han.

