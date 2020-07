Håndsprit tilbagekaldes af frygt for forveksling med juice

For at undgå, at folk drikker håndsprit, påbyder Miljøstyrelsen virksomhed at tilbagekalde håndsprit.

Miljøstyrelsen påbyder virksomhed at tilbagekalde et håndspritprodukt, fordi den type emballage, håndspritten er i, også bruges til juice.

Frygten er derfor, at håndspritproduktet forveksles med fødevarer.

Det oplyser styrelsen i en pressemeddelelse.

- Kemikalieinspektionen har i påbuddet beskrevet, at når de samme juiceflaskeemballager anvendes som emballage til både hånddesinfektion og fødevareprodukter, er det vigtigt, at den anvendte emballage og etikette adskiller sig klart fra fødevareprodukter, så der ikke kan ske en forveksling med indpakningen i dens form og funktion, lyder det i pressemeddelelsen.

Der er tale om produktet WISH Håndsprit 85 %. Det kommer fra virksomheden SEiMEi.

Fredag kunne TV2 berette, at Giftlinjen på Bispebjerg Hospital modtager flere henvendelser fra folk, fordi de selv eller deres børn har drukket håndsprit.

Håndsprit er blevet en særdeles brugt vare under coronakrisen og står i de fleste butikker og offentlige steder.

/ritzau/