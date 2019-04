Mange små partier til folketingsvalget kan resultere i et stort blåt stemmespild, lyder det fra Hans Engell.

Godt nyt for Paludan er skidt nyt for Løkke.

Det mener i hvert fald Hans Engell, der er politisk kommentator.

- Risikoen for stemmespild i blå blok er meget stor, når der er så mange små partier. Vi har Klaus Riskær Pedersen (Klaus Riskærs parti, red.), Nye Borgerlige, Kristendemokraterne og nu Paludan.

- Så vi risikerer meget let et stemmespild i blå blok på fem til syv mandater. Og eftersom de sidste to valg er blevet afgjort på ét mandat, så kan det blive meget afgørende for Lars Løkke, siger Hans Engell.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har lørdag morgen oplyst, at Rasmus Paludans parti, Stram Kurs, klokken 7.30 har opnået 20.981 vælgererklæringer.

Dermed er partiet berettiget til at stille op til det kommende folketingsvalg, såfremt ministeriet finder mindst de lovpligtige 20.109 af partiets vælgererklæringer gyldige.

Hvad der ser ud til at være endnu et nyt parti i den kommende valgkamp vil gøre den til den mest kaotiske de seneste årtier, mener Hans Engell.

- Vi får rigtig mange partiledere på banen, og partilederdebatterne bliver formentlig lidt af et gedemarked. Så i forhold til de sidste 30-40 år, der vil det kommende valg blive noget mere kaotisk.

Men selv om Rasmus Paludan formentlig vil være med til at skabe ravage, så er det ikke synderligt sandsynligt, at Stram Kurs kan tage plads i Folketingssalen til sommer.

- Et er, om Rasmus Paludan bliver opstillingsberettiget. Noget helt andet er, om han får stemmer nok. Han skal enten have to procent af stemmerne i hele landet, eller også skal han have stemmer nok til et kredsmandat.

- Et kredsmandat vil kræve, at han skal have dobbelt så mange personlige stemmer, som for eksempel Pia Olsen Dyhr (SF), Morten Østergaard (R) og Søren Pape Poulsen (K) fik ved sidste valg.

- Så jeg vil vurdere, at han har en lille chance. Vælgerne er jo blevet noget vilde i det, men han skal virkelig mobilisere mange vælgere, før det kan lykkes, siger Hans Engell.

Rasmus Paludan har mødt kritik for sin måde at indsamle vælgererklæringer på. Tre gange er partiet blevet bedt om at overholde reglerne af Økonomi- og Indenrigsministeriet, oplyser ministeriet til Berlingske.

Omgåelsen af reglerne består ifølge ministeriet i, at Rasmus Paludan ikke giver vælgerne den krævede betænkningstid på syv dage, når de giver en vælgererklæring.

Samme finte benyttede Klaus Riskær Pedersen. Finten består i, at partierne selv opretter flere tusinde mailadresser.

Disse opgiver de i ministeriets system som vælgere, der har givet dem en vælgererklæring. Når betænkningstiden på syv dage er gået, sender ministeriet et link til mailadressen, hvor man skal bekræfte sin støtte med NemID.

Men i stedet for at blive sendt til vælgeren, sendes den til partiet.

Dermed kan det disponere over linket og præsentere det for vælgeren med det samme, når de afgiver deres vælgererklæring.

På den måde har Stram Kurs og partiet Klaus Riskær Pedersen kunne få folk til både at afgive deres vælgererklæring og bekræfte den med det samme.

Rasmus Paludan afviser over for Berlingske, at hans parti omgår valgloven.

