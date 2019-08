Kommentatorer: Støjberg fortsætter som V-værdikriger

Fuglede vil fortsætte Venstres stramme udlændingepolitik, mens Støjberg bliver ny retsordfører for partiet.

Efter en skidt start på ugen, hvor Inger Støjberg (V) uden held forsøgte at blive en del af Venstres ledelse, ser det nu ud til at være vendt.

Den tidligere udlændinge- og integrationsminister kan være tilfreds med sin nye post som retsordfører for partiet, mener Marchen Neel Gjertsen, der er politisk kommentator og analytiker ved Jyllands-Posten.

- Jeg tror, at det stod rimeligt klart, da Inger Støjberg blev vraget til ledelsen i mandags, at hun så til gengæld kunne vælge, hvad hun ville have på hylderne, når der skulle fordeles ordførerskaber.

- Der har Inger Støjberg selv rakt ud efter ordførerskabet som retsordfører, og derfor er det oplagt, at hun får det, siger hun.

Samtidig er retsområdet et område, hvor der ofte kan være mange følelser involveret. Dermed har Støjberg fortsat rig mulighed for at rejse en masse værdipolitiske diskussioner.

- Hele det her med at sætte foden ned over for kriminelle er jo som skræddersyet til Inger Støjberg. Det er dermed en helt oplagt post, siger Marchen Neel Gjertsen.

Hun bakkes op af politisk kommentator Hans Engell. Ingen af de to politiske kommentatorer finder det overraskende, at Venstre har ladet udlændingeområdet forblive i hænderne på Mads Fuglede (V).

- De bedste erfaringer er, at ministre ikke går over og overtager område, de tidligere har haft, siger Hans Engell.

Han peger blandt andet på, at det kunne blive mudret, hvis Inger Støjberg var blevet udlændinge- og integrationsordfører, hvis en omdiskuteret sag om barnebrude skal undersøges.

Samtidig har Mads Fuglede ifølge Hans Engell også bevist sit værd som udlændinge- og integrationsordfører.

- Han (Mads Fuglede, red.) har formodet at samle Venstres gruppe om en ganske kontant linje, men på en måde, der ikke skaber splittelse, siger han.

Den stramme udlændingepolitik, som Inger Støjberg har stået i spidsen for at føre for Venstre, kommer dermed ikke til at ændre sig, mener Hans Engell.

Desuden peger kommentatorerne på, at Fuglede og Støjberg står hinanden nært.

