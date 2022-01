Hans Kristian Skibby (DF): Inger Støjberg er blevet usselt behandlet. Derfor får hun et jobtilbud

Den 21. december blev Inger Støjberg erklæret uværdig til at sidde i Folketinget efter, at hun havde fået en dom i Rigsretten på 60 dages ubetinget fængsel. Det betyder, at den tidligere integrationsminister ikke får løn efter 1. januar. Dansk Folkeparti har tilbudt Inger Støjberg et job i partiet. Sagen blev drøftet på et gruppemøde 14. december, og efterfølgende nåede ledelsen til enighed om jobtilbuddet, som Inger Støjberg dog ikke har sagt ja til. Dansk Folkepartis erhvervsordfører, Hans Kristian Skibby, bragte jobtilbuddet op på gruppemødet.

Hvorfor har I givet Inger Støjberg en åben invitation til et job i Dansk Folkeparti?

Det skyldes, vi vil hjælpe Inger Støjberg i den absurde situation, der opstod i forbindelse med Rigsretten, så hun har en indkomst efter 1. januar 2022. Jeg ved slet ikke, om det bliver aktuelt for Inger Støjberg, for hun har sikkert mange andre gode tilbud.

Hænger jeres beslutning sammen med, at et job som oftest er en forudsætning for at kunne afsone en dom i hjemmet med fodlænke i stedet for i et fængsel?

Nej, det har ikke spillet nogen rolle. Den side af sagen er Inger Støjberg nok bedst til at afgøre. Vi har givet Inger Støjberg en stående invitation til at udføre opgaver for Dansk Folkeparti i en situation, hvor hun står uden indtægt og får mindre end den fattigste folkepensionist.

Smager det ikke af vennetjeneste, at I vil tilbyde Inger Støjberg et job efter, at hun er blevet erklæret uværdig til Folketinget?

Jeg tror, mange ansættelser i kongeriget Danmark har karakter af vennetjenester. Hvis man endelig skal diskutere vennetjenester, så synes jeg, man skal nævne de mange tidligere Christiansborg-politikere, regeringen har udnævnt til at beklæde poster til mange hundredetusinde kroner i teatre, bestyrelser og offentligt ejede energiselskaber. Jeg har selv en liste over, hvad de modtager.

Kan jeres tilbud til Inger Støjberg ikke skræmme de vælgere, der er trætte af, at nogle politikere begunstiger hinanden?

Jeg tror, at vælgerne er endnu mere trætte af den usle behandling, Inger Støjberg har fået. Sagen skulle aldrig have været for Rigsretten. Det er en af den slags sager, som typisk ender med en næse til en minister. Men man har i stedet brugt den helt store Bofors-kanon mod Inger Støjberg.

Du er selv en politiker, der hylder lov og orden. Er det ikke en modsætning, at du efter dommen vil hjælpe Inger Støjberg til et job?

Jeg er sandelig for lov og orden. Rigsretten er loven, men vi bruger ordentligheden, fordi vi mener, at Inger Støjberg er blevet uretfærdigt behandlet.

Er det ikke et prestigetab for et lov og orden-parti som Dansk Folkeparti, at I går så meget i brechen for en politiker med en fængselsdom?

Rigsretten er politisk og er hverken byret, landsret eller Højesteret. Vi finder det absurd, at adskillelse af tre asylpar i fem uger, kan medføre den dom, som den Inger Støjberg har fået. Man har skudt en myg med en Bofors-kanon.

Der er ekstraordinært årsmøde den 23. januar, hvor Dansk Folkeparti skal vælge ny formand. Hvor meget fylder politik for dig privat i øjeblikket. Og hvad laver du, når du ikke beskæftiger dig med politik?

Jeg holder mig fra at støtte den ene eller den anden formandskandidat. Jeg bruger min tid på politik og har brugt min juleferie på at stille et hav af spørgsmål til erhvervsministeren om de stigende el- og gaspriser. Derudover fylder min familie og mine tre børn meget. Ellers spiller jeg harmonika og har et flygel. Jeg spiller mest, når jeg er alene hjemme, og så løber katten udenfor.