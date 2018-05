Så sent som i går dræbte formodede islamister kristne i flere kirker i Indonesien. I et interview i Kristeligt Dagblad lørdag udtalte den verdensberømte indisk-engelske forfatter Salman Rushdie, at islamismen ikke er et skelsættende historisk fænomen. Vi har spurgt tre førende internationale islamisme- og terrorforskere, om de er enige med Rushdie