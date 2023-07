Har Sverige kurs mod en ny Muhammed-krise?

Weekenden står for døren, men inden danskerne forhåbentligt skal se cykelrytteren Jonas Vingegaard køre over målstregen i Paris iført gul på søndag, skal vi et smut forbi nogle af de vigtigste nyheder. Vi begynder igen ved den eskalerede situation mellem Sverige og Irak:

Irak raser. Ser Sverige ind i ny Muhammed-krise?

Efter demonstranter i går trængte ind på den svenske ambassade i den irakiske hovedstad, Bagdad, synes situationen mellem Sverige og Irak at være spidset endnu mere til. Selvom den irakiske regering først fordømte demonstranternes stormløb mod ambassaden, beordrede Irak kort efter Sveriges ambassadør til at forlade landet. Det skriver svenske SVT.

Irak har også forbudt al handel med svenske virksomheder og gjort det klart, at landet vil bryde samtlige diplomatiske forbindelser til Sverige, hvis der sker flere koranafbrændinger. Den anspændte situation skyldes netop, at Sverige i denne uge gav grønt lys til endnu en koranafbrænding på svensk grund.

Generelt får den eskalerede situation svenskerne til at frygte, at de kan blive midtpunkt for en ny Muhammed-krise. Det siger Kristeligt Dagblads skandinaviske korrespondent til DR.

Artiklen fortsætter under annoncen

Danskernes sygdomsfri leveår falder

I 2021 havde en 65-årig dansker udsigt til færre raske leveår end en jævnaldrende havde i 2015. For antallet af år med godt helbred, som en dansker kunne forvente sig efter sin 65 års fødselsdag, er i perioden faldet fra 12 til 10 år for kvinder og fra omkring 11 til cirka ni og et halvt år for mænd.

Dermed hører danskerne ikke længere til i eliten af lande, hvor indbyggerne lever længst, før de får knas med helbredet.

Især de danske kvinders antal sunde leveår placerer sig helt i bund sammenlignet med andre europæiske kvinder. Det viser en ny opgørelse fra EU’s statistikere i Eurostat, som Kristeligt Dagblad ser nærmere på i dagens avis.

Minesag i Grønland kan få enorme konsekvenser

76 milliarder kroner. Det er beløbet, som det australske mineselskab Energy Transition Minerals mener, at Danmark og Grønland skylder det.

Får australierne medhold, kan det få alvorlige konsekvenser for rigsfællesskabet samt skade Grønlands ønske om økonomisk uafhængighed og selvstændighed, lyder det i Berlingske, og ifølge eksperter har de en god sag.

Helt konkret handler det om et omdiskuteret australsk mineprojekt ved det sydgrønlandske Kvanefjeld, som blev stoppet af Grønland, fordi det ville medføre udvinding af uran.

Kvanefjeldet i Grønland er blevet centrum i en sag, der ifølge eksperter kan komme til at koste både Grønland og rigsfællesskabet dyrt. Foto: Greenland Minerals Ltd/Reuters/Ritzau Scanpix

Woke politik kan koste spansk regering magten

Når spanierne på søndag går til valg, tyder meget på, at det bliver højrefløjen, der overtager magten fra den socialdemokratisk ledede regering. Især den nuværende regeringens politisk korrekte tilgang til køns- og identitetspolitiske spørgsmål bliver af eksperter udpeget som årsag til vælgernes højredrejning.

I dagens udgave af Kristeligt Dagblad ser avisens korrespondent nærmere på, hvordan venstrefløjen ved at "gå i alle woke-bevægelsens fælder" har givet liv til højrefløjen og vælgernes oplevelse af, at woke-politikken er gået for vidt.

Nu er det officielt: Her er Danmarks smukkeste kirke

I en stor sommer-konkurrence har Kristeligt Dagblads læsere haft mulighed for at stemme på den kirke, de synes, er Danmarks smukkeste. Og nu er vinderen fundet.

Den står ved Ringkøbing Fjord - mutters alene i et dejligt landskab mellem hybenroser og hav. Se nærmere og lær mere om Gammel Sogn Kirke, og altså Danmarks smukkeste kirke, lige her.

Foto: Jens Bach.