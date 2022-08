Havarikommissionen ser nærmere på frithængende skinner

Havarikommissionen har igangsat en indledende undersøgelse af en hændelse, hvor et tog kørte på en skybrudsramt strækning mellem Skjern og Herning fredag, og flere passagerer fik en ubehagelig oplevelse.

Det bekræfter Bo Haaning, souschef for Havarikommissionen, mandag.

Hændelsen fandt sted ved byen Kibæk, da et tog kørte over en konstruktion, hvor vandet var ved at skylle jorden væk under togskinnerne i forbindelse med et skybrud.

Lørdag viste billeder fra stedet, at skinnerne hang frit i luften, fordi konstruktionen var skyllet helt væk.

Banedanmark har efterfølgende afvist, at de billeder skulle svare til situationen på det tidspunkt, hvor toget kørte på strækningen.

Men Havarikommissionen mener, at der er behov for at kaste yderligere lys over situationen.

- Vi har på baggrund af hændelsen i Kibæk iværksat en indledende undersøgelse, siger Bo Haaning.

Det betyder, at Havarikommissionen formelt er undersøgelsesmyndighed i sagen - og ikke operatørerne.

En indledende undersøgelse er kun et første skridt, påpeger souschefen.

- Vi gør det blandt andet for at indsamle data om alt, hvad der er relevant i den her sag. Og for at finde ud af, om vi vil gå videre med en egentlig sikkerhedsmæssig undersøgelse, siger han.

To passagerer har fortalt til TV Midtvest, at de oplevede flere voldsomme bump, da de kørte på strækningen. Ingen kom umiddelbart noget til.

Trafikselskabet Arriva tilbyder hjælp til togpassagererne, lød det søndag fra selskabet.

Når Havarikommissionen begynder en indledende undersøgelse, handler det blandt andet om at finde ud af, om man kunne have gjort noget anderledes.

- Det er, hvis vi har en formodning om, at der er sikkerhedsmæssig læring i det. Det vil sige, at vi kan komme med nogle anbefalinger for at sikre, at det her ikke kan ske igen og forbedre jernbanesikkerheden, siger Bo Haaning fra Havarikommissionen.

Banedanmark har foreløbig lukket strækningen i to uger for at udbedre skaderne. I mellemtiden har Arriva indsat togbusser på strækningen.

Havarikommissionen er en uafhængig undersøgelsesmyndighed. Den undersøger sikkerhed i forbindelse med havarier, ulykker og hændelser inden for luftfart og jernbane.

/ritzau/