Haveejere skruer op for forbruget af ukrudtsmidler

Salget af det aktive stof i ukrudtsmidler voksede markant fra 2017 til 2018 - især hos de danske haveejere.

De seneste års debat om skadelige virkninger ved ukrudtsmidler har ikke fået danske haveejere til at droppe den kemiske bekæmpelse af mælkebøtter, tidsler og andre uønskede planter.

Således er salget af midlet glyphosat, der er det aktive stof i blandt andet Roundup, steget med 18 procent fra 2017 til 2018.

Det viser en opgørelse fra Miljøstyrelsen, skriver Altinget.

Ser man nærmere på tallene, er det især haveejerne, der har skruet op for forbruget af ukrudtsmidler. Salget af det aktive stof i ukrudtsmidler er tredoblet fra 20 ton i 2017 til 62 ton i 2018.

Den voldsomme stigning dækker dog over, at der de senere år har været solgt ulovlige pesticider til at fjerne mos. Det påvirker statistikken, skriver Altinget.

I 2018 er et nyt og lovligt produkt kommet på markedet.

Ser man bort fra midlerne mod mos, er der stadig tale om en nævneværdig stigning i salget af ukrustmidler. Det steg fra 17,6 ton i 2017 til 23,7 ton i 2018.

Heraf er der sket en stigning i salget af det aktive stof i Roundup fra 12 ton til 14 ton, skriver Altinget.

