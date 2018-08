Omdiskuteret søhavfrue i Kolding mister også hovedet

En mere frodig udgave af en havfrue har fået plads i Slotssøen i Kolding og har skabt debat blandt byens borgere. I nat måtte Søhavfruen også af med hovedet

Hun opholdt sig ikke mange timer i vandet i Slotssøen i Kolding, før skæbnen ville hende det slemt. Hovedet røg af, og sammenligningen med en mere berømt slægtning ved Langelinje i København, der har mistet hovedet flere gange, blev kun mere tydelig.

Lige fra skulpturens første berøring med vandet tidligere på ugen har mange koldingensere udtrykt deres utilfredshed med den nye og mere "frodige" havfrue med titlen Søhavfruen.

Hun er skabt af kunstneren Erik Valter i forbindelse med Kolding Kulturnat på fredag og kan ses under hele Trekantområdets Festuge frem til den 2. september.

"Overfodret havfrue. Synes, de skulle smide hende i vandet igen, så hun kunne få noget motion," skriver en borger i gruppen Facebook Kolding.

"Den store havfrue," skriver en anden.

Andre er mere begejstrede for byens egen version af havfruen og kalder hende "megaskøn"

" Hun er da Koldings egen lille havfrue. Et sjovt initiativ, der giver Kolding opmærksomhed og omtale. Hun giver i hvert fald mig et smil på læben," skriver Caroline Vogt Hansen.

"Synes, hun er virkelig flot med hendes former," skriver en anden.

Fotograf og koldingenser Leif Feltsen var hurtig med sit kamera, da skulpturen kom i vandet, og delte billedet, som mange altså har kommenteret. Selv er han tilfreds med byens ny frue:

"Jeg finder figuren som et frisk indslag i en by, der kun har Trapholt og Koldinghus. Figuren giver debat, men også mange smil, i en for mig udkantsby. Hærværket er dybt dumt, og man kan have den tanke, at det er en planlagt happening," skriver han i en besked til Kristeligt Dagblad.

Byens borgmester beroliger de mange utilfredse borgere.

"Den er ikke permanent. Men det er da en sjov happening, som ikke gør nogen skade som gimmick," siger han til TV SYD.

Kunstneren ærgrer sig over, at hovedet røg så hurtigt og udlover en dusør – en flaske Gammel Dansk – til den, der finder det.

Til gengæld er han glad for, at der har været så meget debat om skulpturen i det hele taget.

"Det er præcis det, der er meningen med den. Sådan er det med pop op-kunst, det er kun skægt, hvis andre begynder at forholde sig til det. Hvis alle synes, at den var smuk, er der jo ikke meget ved det," siger Erik Valter til Jyske Vestkysten.