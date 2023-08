Havørne er skyld i tilbagegang i yngleaktivitet blandt skestorke

Yngleaktiviteten blandt de danske skestorke er i markant tilbagegang i 2023.

Det skriver Dansk Ornitologisk Forening.

Der er næsten sket en halvering i forhold til 2021, hvor knap 600 skestorke-par ynglede i den danske kystnatur.

Ifølge Thomas Bregnballe, der er seniorforsker hos Institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet, kan tilbagegangen skyldes, at havørne har jaget skestorkene væk fra deres reder.

Han uddyber, at skestorkene bliver forstyrret af unge havørne, som holder til på nogle af de småøer, hvor skestorken plejer at yngle.

- På flere af de øer i Limfjorden, hvor skestorkene gerne vil yngle, har vi i år oplevet, at havørnene er begyndt at flyve ind over skestorkenes kolonier, og i nogle tilfælde er de landet inde ved skestorkenes reder, siger Thomas Bregnballe og tilføjer:

- Ørnenes interesse for skestorkenes reder førte til, at skestorkene flere steder opgav deres yngleforsøg, også selv om nogle af dem havde reder med æg.

Nogle skestorke tør dermed ikke at yngle, hvor de plejer, forklarer han.

- Der ser også ud til, at der har været skestorke, som på grund af havørnene helt undlod at etablere rede og lægge æg, der hvor de ellers plejer at yngle. Det er dog ikke alle steder i landet, at de ynglende skestorke bliver jagtet af havørne, siger han.

Han peger på, at de mislykkede yngleforsøg fremadrettet vil kunne betyde, at der kommer færre unger på vingerne og dermed færre nye fugle til bestanden.

- Vi kommer givetvis til at opleve et skifte fra hurtig vækst i skestorkebestanden til en mere stabil bestand, men det er også muligt, at fremgang for en tid bliver vendt til tilbagegang. Det må de kommende år vise, forklarer han.

Ifølge Kim Skelmose, der er leder af Projekt Ørn inden for Dansk Ornitologisk Forening, skal man ikke blande sig i udviklingen, da det er naturens orden.

- Det her skaber en ny og naturlig balance. Skestorkene vil finde ud af at tilpasse sig. De begynder måske at yngle andre steder for at slippe for havørnene, forklarer han.

/ritzau/