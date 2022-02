Havørnens liv i Danmark er sikret - 2021 var rekordår

Det går godt for bestanden af havørne i Danmark. Faktisk går det så godt, at antallet af havørne i flere år har sat rekord. Rovfuglens tilstedeværelse i Danmark ser ud til at være sikret.

Det fremgår af Dansk Ornitologisk Forenings overvågning af den danske ørnebestand.

- Havørnen er ikke længere truet, som den tidligere har været. Det tror jeg heller ikke, den kommer til at blive. Det er gået op for danskerne, hvor værdifuldt vores natur og dyreliv er, siger leder af foreningens Projekt Ørn Kim Skelmose.

Projekt Ørn blev stablet på benene i 1992, hvor der ikke var blevet registreret ynglende havørnepar i Danmark i 100 år. I 2021 registrerede Dansk Ornitologisk Forening 152 ynglende par. Det er langt over det mål projektet satte på 75 par i 2040.

- Det er gået over al forventning med, at bestanden er vokset, men jeg er ikke længere overrasket over udviklingen her i 2022. Bestanden er støt og roligt steget hen over de sidste mange år, siger Kim Skelmose.

Den danske ørnebestand blev fordrevet i slutningen af 1800-tallet, hvor de blandt jægere var jaget vildt.

- Man så ørnene som konkurrent og skadedyr. Så man udryddede dem simpelthen, siger Kim Skelmose.

I 1922 tog man de første skridt til at frede ørnene i Danmark. Alle rovfugle blev i 1967 fuldstændig fredet i Danmark, skriver Dansk Ornitologisk Forening.

Det er en af mange årsager til, at antallet af havørne er i vækst.

- En anden årsag er, at der er sket en holdningsændring i befolkningen, og så har Dansk Ornitologisk Forening arbejdet med at formidle omkring de her store, flotte fugle, så folk har fået øje for dem, siger Kim Skelmose.

Havørnen er ikke den eneste art, der er kommet tilbage efter at have været fordrevet. Også kongeørnen og fiskeørnen lever i Danmark i dag.

- En af de andre ørne, kongeørnen, har stadig svært ved vinde indpas i vores natur. De hænger stadig i en tynd tråd, siger Kim Skelmose.

Han anslår, at der er omkring fire til fem kongeørnepar i Danmark.

Søndag den 27. februar inviterer Dansk Ornitologisk Forening til Ørnens Dag. Det sker med 11 arrangementer rundt om i landet, hvor man kan have held til at opleve ørnene.

/ritzau/