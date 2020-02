Havørnens liv i Danmark er sikret - 2019 var rekordår

Rekordmange havørneunger kom på vingerne i 2019, og udviklingen fortsætter. Danmark mangler fortsat kongeørne.

Det går rigtig godt for bestanden af havørne i Danmark. Faktisk går det efterhånden så godt, at antallet af havørne i flere år har sat rekord, og at rovfuglens tilstedeværelse i Danmark nu ser ud til at være sikret.

Søndag markerer Dansk Ornitologisk Forening (DOF) i den forbindelse Ørnens Dag. Det sker med 20 arrangementer rundt omkring i landet, hvor man kan være heldig at opleve ørnene.

Og det er vigtigt at glæde sig over udviklingen, siger Kim Skelmose, der leder Projekt Ørn under Dansk Ornitologisk Forening.

- Vores havørne er en succeshistorie uden lige herhjemme i Danmark. Den har overgået vores vildeste fantasier, siger han.

Projekt Ørn blev oprettet i 1992. Dengang satte man det meget ambitiøse mål, at Danmark i 2040 skulle have 75 par havørne.

Men målet blev nået langt tidligere end forventet. For i år - tyve år før fristen - er der allerede over 100 danske havørnepar.

Desuden er der de sidste to årtier fostret lige under 1100 havørneunger.

Ifølge Kim Skelmose betyder det, at den danske bestand af havørne nu er sikker.

- Man kan godt sige, at havørnen er sikret, fordi vi har så mange af dem. Men der kan godt være mange flere endnu - næsten det dobbelte endnu, siger han.

- Det er dog stadig vigtigt, at den får beskyttelse, når den ruger, så den ikke bliver forstyrret, tilføjer Kim Skelmose.

Havørnen har været i Danmark siden 1996. Den kom tilbage efter at være blevet fordrevet i slutningen af 1800-tallet.

Grunden til, at det nu går så godt for havørnebestanden, er ifølge Kim Skelmose, at man i mange år har gjort meget for at beskytte den.

Og så er der også sket en holdningsændring i befolkningen, hvor der er større fokus på at passe på naturen, siger han.

Havørnen er dog ikke den eneste art, der er kommet tilbage efter at være fordrevet. Også kongeørnen og fiskeørnen lever i Danmark i dag.

Udviklingen i antal er dog mere træg, og bestandene er fortsat meget sårbare, siger Kim Skelmose.

- Vi har vores ørne tilbage. Men især vores kongeørne kniber det lidt med. De halser noget bagefter.

Han tilføjer, at Dansk Ornitologisk Forening derfor de kommende år vil fokusere meget mere på at give de to arter en hjælpende hånd.

- Vi vil gerne have, at de stiger i antal. For det er virkelig nogle fantastiske fugle.

/ritzau/