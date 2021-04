Havvindmøller uden offentlig støtte

* Omø Syd skal ligge i den vestlige del af Smålandsfarvandet syd for øen Omø.

* Med en kapacitet på 320 Mw vil parken kunne levere strøm svarende til 350.000 husstandes forbrug og reducere CO2-udledningen med over 400.000 tons årligt.

* Parken kan i bedste fald stå klar i 2024.

* Strømmen fra Omø Syd skal føres i land ved Stigsnæs på Sydvestsjælland for dér at blive tilsluttet det sjællandske elnet.

* Havmølleanlæggets størrelse er undervejs reduceret fra oprindeligt at dække cirka godt 43 kvadratkilometer til at dække cirka 24 kvadratkilometer.

* Projektet er et såkaldt åbendør-projekt. Det betyder, at projektudvikleren - i dette tilfælde European Energy - afholder alle udgifter, mens staten friholdes for omkostninger inklusive statsstøtte.

* European Energy startede arbejdet på projektet i 2016.

