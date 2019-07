Hedebølgen i Danmark har endnu ikke slået varmerekorden

Flere varmerekorder er i denne uge blevet slået i Europa. Men i Danmark er varmerekorden stadig fra 1975.

Selv om hedebølgen over Europa har slået varmerekorder i flere lande, så har termometeret på de danske lune dage endnu ikke passeret eller været i nærheden af den 44 år gamle danske varmerekord.

Termometeret har torsdag vist en temperatur på 32,8 grader i Borris i Vestjylland. Det er dermed årets hidtil varmeste dag.

Det er kun 0,1 grad mere end de 32,7 grader, der blev målt i Nordsjælland ved Nakkehoved 30. juni, skriver DMI på Twitter.

Varmerekorden i Danmark går helt tilbage til 1975, hvor der i Holstebro blev målt en temperatur på 36,4 grader. De første danske målinger stammer fra 1874.

Frank Nielsen, der er vagtchef i DMI, fortæller, at der ellers var mulighed for, at varmerekorden kunne blive slået torsdag.

- En lille justering i vindretningen kan betyde alt muligt. Men der er en mulighed for, at varmerekorden kan blive slået, siger han.

- Hvis varmerekorden skulle slås i år, skal det være torsdag, da vi i de kommende dage får lidt mere vind, og der bliver lidt køligere.

Mange steder i landet nåede torsdag 30 grader, mens temperaturen enkelte steder ikke kom over 28 grader.

- Der er meget forskel på, om man er på en vindside på en kyststrækning ved et stort stykke vand, siger Frank Nielsen.

- For eksempel ved Falster på Marielyst Strand er der målt lidt over 20 grader, mens vi på den anden side af Lolland har målt 28 til 29 grader. Så det betyder meget, hvor man er i forhold til vinden.

I de kommende dage ser vejret også ud til at blive meget lunt, men lidt køligere end onsdag og torsdag.

- Vejret i morgen (fredag, red.) bliver nok meget af det samme som i dag, men temperaturen vil dog falde lidt og være på 25 til 30 grader og med en jævn vind fra øst. Og så vil det blive 18 til 20 grader om natten, siger Frank Nielsen.

- Det bliver gradvist mere blæsende, og det er det, der vil holde temperaturen lidt nede. Lørdag vil det også være solrigt vejr, men med mere behagelige temperaturer.

Ifølge DMI skal makstemperaturen være over 28 grader tre dage i træk, før det kaldes en hedebølge.

Flere steder i landet får en sammenhængende periode på mere end tre dage, hvor temperaturen når over 28 grader, og enkelte steder vil de høje temperaturer fortsætte til lørdag.

Ved kysterne kan det blive køligere, hvor vinden kommer fra sydøst og øst.

- De områder, der får vinden ind fra Østersøen og Kattegat, får ikke temperaturer over 25 grader, da havet afkøler luften. Så hedebølgen ventes primært i Syd-, Vest- og Midtjylland og i Nord- og Vestsjælland, skriver DMI på hjemmesiden.

