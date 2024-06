Heftig sportssommer i Europa river DSB-billetter væk

Har man planer om at rejse på sommerferie med toget, skal man hurtigt få sikret sig sin billet ned gennem Europa.

DSB oplever nemlig en markant stigning i solgte billetter hen over sommeren, og det er der særligt to gode grunde til.

EM i fodbold afvikles i Tyskland, og derefter tændes den olympiske fakkel i Paris, når OL slår dørene op i Frankrig. Det har for alvor sat skub i billetsalget hos DSB.

- Der er stadig pladser at få, men hvis man ikke har købt sin billet endnu, er det en god idé snart at få sikret sig en, siger Charlotte Kjærulff, der er kundechef i DSB.

- Man kan godt forestille sig, at vi ser ind i flere udsolgte afgange på grund af de store sportsbegivenheder, lyder det.

På nuværende tidspunkt har DSB solgt næsten 30 procent flere billetter til udlandet sammenlignet med sidste år. Dertil er der solgt 25 procent flere pladsbilletter.

De store sportsbegivenheder har sørget for, at der allerede nu er strækninger i Europa, der er udsolgt eller tæt på udsolgt af pladsbilletter.

De er dog afgørende at få fingrene i.

- Man skal være opmærksom på, at der til sommer er krav om pladsbillet i togene til Tyskland. Derfor skal man købe pladsbilletter til de afgange, for at sikre at man kan komme med, siger Charlotte Kjærulff.

Foruden de mange sportsinteresserede europæere mærker DSB generelt en stigning af danskere, der vil rejse på ferie med toget.

Det giver et ekstra tryk på DSB, der allerede nu oplever, at rejsende har svært ved at finde pladsbilletter hele vejen frem til deres destination.

DSB har spændt elastikken helt ud til sommerens togtrafik for at rumme flest muligt rejsende. Derfor kommer der heller ikke flere billetter til salg for ferie- eller sportshungrende danskere.

- Vi har ikke mulighed for at sætte flere afgange ind, og vi har ikke flere vogne. Alt, hvad der kan køre, er ude at køre til sommer, lyder det.

