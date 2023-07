Hele landet kan især søndag glæde sig over sommervejr

Bor du i én bestemt landsdel, har du udsigt til en lidt bedre weekend end alle andre, hvis ellers du går og ønsker dig sommervejr.

Sådan lyder det fra Erik Hansen, der er vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

- Weekenden bliver flot med en del sol og så med ganske varme temperaturer, især søndag kan de komme højt op på 28 grader mange steder. I Sønderjylland 30 grader, siger han.

- Det bliver nogle flotte dage, hvor man kan tage til stranden, hvis man har tid til det, siger Erik Hansen.

Fredag bliver det i morgentimerne diset i Jylland, og der ligger skyer rundt omkring. Ellers bliver det tørt vejr med nogen eller en del sol, men også perioder med lidt mere skyet vejr.

Og så bliver det ganske lunt med temperaturer mellem 20 og 25 grader og svag til jævn vind omkring vest.

- Vi er altså kommet af med blæsevejret, og temperaturen har også fået et lille nøk opad, siger Erik Hansen.

Lørdag ser weekendvejret ifølge den vagthavende meteorolog også fint ud.

- Vi kommer igen op på 20 til 25 grader. Og det bliver med en del sol, der dog godt kan være sløret i perioder, fordi vi får nogle af de her tynde siveskyer indover, siger Erik Hansen.

Søndag topper weekendens vejr med mellem 23 og 28 grader - på nær altså i Sønderjylland, hvor det kan blive endnu varmere.

- Der bliver det rigtig sommerligt, siger Erik Hansen.

Meteorologen forklarer, at der endnu er nedbørsunderskud i Danmark, men at tørken, der prægede landet for et par uger siden, er aftaget til et mere moderat niveau.

Derfor må man også gerne glæde sig over sommervejret, lyder det fra Erik Hansen.

