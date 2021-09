Hele Østrig er fra lørdag gul i rejsevejledningen

Fra lørdag klokken 16 er hele Østrig gul i Udenrigsministeriets rejsevejledning. Tidligere var regionerne Burgenland og Kärnten grønne, men fra lørdag er de også gule.

Det oplyser Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

Er et land eller en region gult, betyder det, at man fint kan rejse dertil, men at man skal være ekstra forsigtig og tage en test, når man kommer hjem, hvis man ikke er færdigvaccineret eller tidligere smittet.

Derudover ændrer hele Kroatien også status til gul. Tidligere var én region gul.

Regionen Lazio i Italien, hvor hovedstaden Rom ligger, ændrer status til grøn. Italien er gul i Udenrigsministeriets rejsevejledning. Dog er en række regioner grønne.

Det er Piemonte, Aostadalen, Lombardiet, Abruzzo, Molise, Trento og fra lørdag også Lazio.

Regionen Fiuli-Venezia-Giulia ændrer status fra grøn til gul.

Azorerne i Portugal ændrer også status fra grøn til gul.

For lande eller regioner, der er grønne på ministeriets kort, er der ingen restriktioner.

Hver fredag opdaterer Udenrigsministeriet rejsevejledningen for verdens lande. Vejledningerne gælder fra lørdag klokken 16.

Albanien, Armenien, Aserbajdsjan, Brunei Darussalam, Japan og Serbien ændres til orange i rejsevejledningen.

Er et land orange, fraråder Danmark ikke-nødvendige rejser dertil.

Lande kan også være skraveret orange. Hvis de er det, betyder det, at ikke-nødvendige rejser til landet frarådes på grund af betydelige indrejserestriktioner.

Er landet rødt, frarådes alle rejser til landet. Aktuelt er ingen lande røde i Udenrigsministeriets rejsevejledning.

Desuden er der også ændringer i andre landes indrejserestriktioner for danskere.

Da incidenstallet for Danmark er faldet til 96,2 i denne uge, forventes Tjekkiet og Estland at lempe deres indrejsevejledninger fra 13. september.

De er nu skraveret orange i Udenrigsministeriets rejsevejledninger. Tjekkiet vil blive ændret til grøn, mens Estland ændres til gul.

Rejsevejledningerne opdateres på baggrund af de seneste smittetal fra Statens Serum Institut.

